Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
Ministério da Saúde encomendou 3,9 milhões de doses.A vacina foi testada para ser aplicada em pessoas com idade de 12 a 59 anos
Profissionais de saúde da atenção primária que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) já começam a receber a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan.
Para imunizar os profissionais em todo o país, o ministério adquiriu 3,9 milhões de doses.
"Diferentemente de outros grandes complexos econômicos, tecnológicos e industriais, o Instituto Butantan é 100% SUS".
Vacina eficaz
A vacina utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado, presente em outros imunizantes em uso no Brasil e no mundo, como a vacina tríplice viral, a vacina contra a febre amarela, a vacina oral contra a poliomielite e algumas vacinas contra a gripe.
De acordo com a avaliação técnica da Anvisa, a Butantan-DV apresentou eficácia global de 74,7% contra dengue sintomática na população de 12 a 59 anos. Isso significa que, em 74% dos casos, a doença foi evitada por conta da vacina.
A dose também demonstrou 89% de proteção contra formas graves da doença e contra formas de dengue com sinais de alarme, conforme publicação na The Lancet Infectious Diseases.
Em janeiro, o Instituto Butantan publicou ainda uma pesquisa na revista científica The Lancet Regional Health - Americas que demonstrava que a vacina poderá ajudar a reduzir a carga viral e a quantidade de vírus em pessoas infectadas pelo patógeno, o que previne o agravamento da doença.
Segundo a pesquisa, apesar de algumas pessoas terem sido infectadas após a vacinação, a carga viral nos vacinados foi consideravelmente menor do que em participantes não imunizados.
Isso, conforme avaliaram os pesquisadores, demonstrou a eficácia da vacina em induzir resposta imune e diminuir a replicação do vírus nas células.