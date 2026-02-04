Assine
SOM INTESTINAL

O que significa quando o estômago ronca e por que isso nem sempre é fome

O corpo faz barulho quando funciona

04/02/2026 12:14

O ronco vindo do estômago tem diversas causas crédito: Tupi

O som aparece sem aviso. Às vezes discreto, às vezes alto o suficiente para constranger. Quando o estômago ronca, a reação automática é pensar em fome. Mas esse barulho tem uma explicação fisiológica clara e, na maioria das vezes, está ligado ao funcionamento normal do sistema digestivo.

Por que o estômago ronca mesmo quando você não está com fome?

O ronco do estômago tem nome científico: borborigmo. Ele acontece quando líquidos e gases se movimentam dentro do trato digestivo, impulsionados pelas contrações naturais do intestino.

Ou seja, o som surge porque há atividade digestiva. O funcionamento do intestino não depende apenas da presença de comida, mas do movimento constante que mantém o sistema ativo.

Esse barulho estomacal pode surgir a qualquer momento do dia

Por que o estômago ronca depois de comer?

Muita gente estranha ouvir o barulho logo após uma refeição, mas isso é comum. Ao comer, o corpo ativa o processo de digestão, aumentando os movimentos intestinais.

Essas contrações empurram alimento, líquidos e gases intestinais, o que torna o som mais perceptível. Nesse caso, o ronco indica digestão em andamento, não falta de alimento.

O que muda quando o estômago está vazio?

Quando você passa muitas horas sem comer, o corpo entra em um modo de limpeza do trato digestivo chamado complexo motor migratório. Esse mecanismo remove resíduos e prepara o sistema para a próxima refeição.

Como há menos conteúdo sólido, o deslocamento de ar e líquidos gera sons mais altos. Por isso, o ronco no estômago em jejum costuma ser mais intenso.

Estresse e ansiedade fazem o estômago roncar mais?

Sim. O sistema digestivo é altamente sensível às emoções. Em situações de estresse e ansiedade, as contrações intestinais podem se intensificar.

Além disso, a atenção aos sinais do corpo aumenta, tornando o barulho do estômago mais perceptível, especialmente em momentos de silêncio ou tensão.

Quando o ronco do estômago é normal e quando merece atenção?

O som intestinal é considerado normal quando surge ocasionalmente, sem dor, sem desconforto intenso e sem outros sintomas associados. Beber água, por exemplo, também pode provocar roncos ao movimentar líquidos no sistema.

Vale investigar quando o ronco é constante, vem acompanhado de dor abdominal, diarreia frequente, inchaço persistente ou sintomas digestivos como perda de peso. Fora isso, o estômago roncar é apenas o corpo trabalhando.

