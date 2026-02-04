Assine
QUANDO PEDIR AJUDA

Tontura ao se levantar rápido pode ser sinal de que seu corpo precisa de atenção

Sintoma comum que não deve ser tratado como algo normal

04/02/2026 09:06


Tontura ao se levantar ocorre quando há uma queda súbita da pressão arterial crédito: Tupi

A tontura ao se levantar rápido é um sintoma comum, mas nem sempre inofensivo. Ela surge quando o corpo não consegue se adaptar imediatamente às mudanças de posição, afetando o fluxo de sangue ou o equilíbrio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na maioria dos casos, o episódio é breve, mas pode ser um aviso de que algo no organismo precisa de atenção, especialmente quando acontece com frequência.

O que causa a tontura ao se levantar em mudanças rápidas de posição?

A causa mais comum é a tontura ortostática, que acontece exclusivamente ao se levantar, nunca ao deitar. Nessa situação, ocorre uma queda súbita da pressão arterial, reduzindo momentaneamente o fluxo de sangue para o cérebro.

O corpo costuma compensar em poucos segundos, normalizando a pressão e fazendo a tontura desaparecer. Quando essa compensação falha ou demora, o sintoma se torna mais perceptível.

Quando a tontura está ligada ao labirinto ou ao sistema vascular?

A vertigem posicional paroxística benigna ocorre quando pequenos cristais do ouvido interno se deslocam. Ela provoca sensação intensa de giro ao deitar, levantar da cama, girar a cabeça no travesseiro ou abaixar para pegar objetos, geralmente acompanhada de enjoo e curta duração.

Em casos mais raros, a insuficiência vertebrobasilar pode estar envolvida, especialmente em pessoas com hipertensão, diabetes, tabagismo ou histórico cardiovascular. Nesse cenário, alterações no fluxo sanguíneo afetam o cérebro ou o ouvido interno durante movimentos da cabeça.


O corpo dá sinais claros quando algo não está funcionando bem. – Créditos: depositphotos.com / 9nong

Quais diferenças ajudam a identificar o tipo de tontura ao se levantar?

Tipo Quando ocorre Sensação principal
Tontura ortostática Apenas ao se levantar Escurecimento visual e desequilíbrio leve
VPPB Ao deitar, levantar ou girar a cabeça Sensação intensa de giro
Insuficiência vertebrobasilar Movimentos de cabeça Tontura associada a risco vascular

Quais sinais indicam que a tontura ao se levantar precisa de avaliação?

  • Episódios frequentes ou cada vez mais intensos
  • Tontura acompanhada de enjoo ou sensação de giro
  • Ocorrência também ao deitar ou girar a cabeça
  • Histórico de pressão alta, diabetes ou doenças cardíacas
  • Sensação de instabilidade que não passa rapidamente

Selecionamos um conteúdo do canal Dra Nathália Prudencio, que conta com mais de 15,7 mil inscritos e já ultrapassa 95 mil visualizações neste vídeo, apresentando uma explicação médica sobre tontura ao levantar ou abaixar a cabeça. O material destaca possíveis causas vestibulares e circulatórias, sinais associados, situações de risco e orientações sobre quando buscar avaliação médica, alinhado ao tema tratado acima:

Quando buscar ajuda para a tontura ao se levantar rápido?

A tontura ao se levantar merece avaliação quando se repete ou interfere na rotina. Um diagnóstico correto permite diferenciar causas simples de condições que exigem acompanhamento específico.

Consultar um otorrino ou especialista em tontura ajuda a identificar a origem do problema e iniciar o tratamento adequado, evitando que um sinal precoce evolua para algo mais sério.





