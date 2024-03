O calor excessivo que assola a cidade do Rio de Janeiro neste domingo (17/3) fez com que a produção do Big Brother Brasil alterasse uma regra do Castigo do Monstro. Enquanto os participantes MC Bin Laden e Fernanda cumpriam a missão no gramado da casa, sob o sol, a produção do programa anunciou que eles poderiam seguir o "castigo" na parte de dentro do imóvel, em frente ao telão onde o apresentador Tadeu aparece.

No momento em que a produção interveio, os dois participantes do programa cumpriam o castigo do Monstro vestidos com roupas pesadas que aumentava o desconforto provocado pelo calor na cidade maravilhosa. Fernanda e Bin foram escolhidos pelo anjo Matteus para cumprir essa pena.





Confira o momento que a produção do BBB orientou os brothers:

????AGORA: Big Boss anuncia que Fernanda e Bin não precisarão cumprir o castigo do monstro do lado de fora da casa do #BBB24 devido o calor. pic.twitter.com/LERHbfyrt8 — O Edy Me Contou (@edinhogauchoofc) March 17, 2024

Calor no Rio



O Rio de Janeiro bateu recorde histórico de sensação térmica neste sábado (16/3). A estação de Guaratiba marcou 60,1°C de sensação térmica às 10h20, o maior registro desde que as medições começaram a ser feitas. Segundo o Alerta Rio, o recorde anterior também tinha sido registrado em Guaratiba, em novembro de 2023, quando a sensação térmica chegou aos 59,7 ºC.

Às 9h deste domingo, a sensação térmica no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, já alcançava 54,3ºC. Em Guaratiba e na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, a sensação chegou a 53,2º e 51,0ºC, respectivamente. O Brasil enfrenta uma onda de calor influenciada por bolha de calor que se instalou no norte da Argentina e do Paraguai.

Também chamada de domo ou cúpula, a bolha de calor ocorre quando uma área de alta pressão permanece no mesmo lugar por dias ou semanas, prendendo ar quente. Essas massas de ar quente se expandem pela atmosfera, formam uma cúpula e desviam frentes frias.

