Jeep Compass 4xe: testamos o SUV híbrido pelas paisagens da Toscana

Da Toscana (ITA)

(foto: enio greco/em/d.a prees)





O Jeep Compass 4xe já está à venda no Brasil desde abril deste ano e é um dos poucos modelos híbrido plug-in comercializado por aqui. A diferença dele para o híbrido convencional é que a bateria pode ser recarregada na tomada para proporcionar maior autonomia no modo elétrico. Para saber como anda o Jeep Compass 4xe híbrido plug-in, o VRUM foi até a Itália, onde o modelo é produzido e exportado para o Brasil. Saímos com o SUV de Roma e fomos para a região da Toscana, onde foi possível avaliá-lo em diferentes condições.

Parada para definir a direção nas estradas da região da Toscana (foto: enio greco/em/d.a prees)

A viagem à bordo do Jeep Compass 4xe híbrido plug-in começou em Roma, de onde partimos com o carro com o tanque abastecido com benzina (semelhante à gasolina) e com a bateria com carga máxima. Vale lembrar que o modelo é equipado com o motor T270, o 1.3 turbo que desenvolve 180cv de potência máxima, já que só funciona com gasolina. O torque é de 27,5kgfm, que garante boa força para tirar as quase duas toneladas de peso da inércia.

O interior é espaçoso e confortável, com bom acabamento (foto: enio greco/em/d.a prees)

Dirigindo pelas estradas planas e bem cuidadas da Itália, seguimos para a região da Toscana, com destino a Buoncovento, um pequeno vilarejo de construções medievais, grandes vinhedos e fazendas que agora investem no agroturismo. O Jeep Compass 4xe vai bem no asfalto, com bom desempenho proporcionado pelo motor a combustão no eixo dianteiro e o elétrico no traseiro (60cv e 25,5kgfm de torque), garantindo tração nas quatro rodas a todo momento.

O volume do porta-malas caiu de 470 para 420 litros (foto: enio greco/em/d.a prees)





DESEMPENHO Juntos somam 240cv de potência, que garantem boas arrancadas e retomadas de velocidade, graças ao bom escalonamento das seis marchas do câmbio automático. Quando se trafega na estrada, o motor à combustão acaba sendo mais exigido, pois a tendência é pisar mais fundo no acelerador. Dessa forma, o motor elétrico continua tracionando o eixo traseiro, deixando o SUV ainda mais agarrado ao chão. Junto ao motor a combustão tem um outro elétrico, menor, que funciona como um gerador para auxiliar na recarga da bateria de 400 volts. Além disso, o SUV conta com sistema de regeneração de energia nas frenagens e desacelerações.

O SUV híbrido vem com cabo para a recarga da bateria (foto: enio greco/em/d.a prees)

Pela tela de 10,1 polegadas da central multimídia e o quadro de instrumentos full digital é possível acompanhar o funcionamento do sistema híbrido, quando se percebe que, dependendo do peso do pé no acelerador, a carga da bateria vai embora rapidinho. Já em Buonconvento, foi possível testar o Jeep Compass 4xe somente no modo elétrico, rodando de forma extremamente silenciosa. A Jeep informa que, em condições normais, a autonomia no modo elétrico é de 44 quilômetros.

Nós não conseguimos alcançar essa quilometragem apenas no modo elétrico, pois foi preciso recarregar a bateria durante a viagem. Na bela cidade de Bagno Vignoni, onde águas cristalinas correm sobre formações rochosas de cor esbranquiçada, encontramos um totem de recarga elétrica em praça pública. Mas não é de graça. Basta adquirir os créditos em euro (na ocasião, na cotação de mais de R$ 6), plugar o cabo no carro e na tomada do totem e deixar recarregando. Na Itália, os pontos de recarga estão espalhados por todas as cidades.

Modelo é vendido em versão única com rodas de 19 polegadas (foto: enio greco/em/d.a prees)





PORTA-MALAS Com a instalação da bateria junto ao eixo traseiro, próximo ao motor elétrico, o espaço do porta-malas ficou comprometido, caindo de 470 para 420 litros. Pode não ser o melhor volume para um SUV médio, mas´e suficiente para levar duas malas grandes e uma terceira menor. O cabo para recarga da bateria é de série e pode ser conectado a uma tomada doméstica de 220V ou em WallBox, que é vendido separadamente por cerca de R$ 10 mil (preço do equipamento e da instalação).

O Jeep Compass 4xe plug-in conta com três modos para gerenciar o sistema híbrido plug-in. No modo híbrido, os motores a combustão e elétrico atuam juntos de acordo com a demanda, otimizando a potência e reduzir o consumo de combustível. O outro modo é o 100% elétrico, com tração na traseira. Ao ser selecionado, o motor a combustão só será acionado nas retomadas de velocidade ou quando a bateria atingir o limite inferior de carga 19%. O SUV conta ainda com o E-SAVE, que prioriza a recarga da bateria, otimizando a utilização do motor a combustão, por meio de duas opções selecionáveis na central multimídia.

Para quem compra o Jeep Compass 4xe pensando em rodar a maior parte do tempo no modo elétrico na cidade, é importante lembrar que a recarga total da bateria pode ser feita em até 5 horas em tomada doméstica de 220V. Se for no Wallbox de 7,4kW, a recarga completa é feita em 1h40. E você terá ainda a opção de recarregar a bateria do carro gratuitamente em estacionamentos de shoppings pelo Brasil. Pelo menos, por enquanto.

Por dentro, o Jeep Compass 4xe tem bom padrão de acabamento e o amplo espaço interno. É um SUV confortável para se viajar em família, oferecendo conforto e tecnologia para o entretenimento e segurança. Para quem gosta de pegar a estrada ouvindo música, o SUV traz um som Alpine de 506 watts com oito alto-falantes e subwoofer. Tem ainda o Adventure Intelligence, sistema que permite programar a recarga da bateria durante a noite, além de consultar se a autonomia disponível será suficiente para percorrer o trajeto até o destino pretendido.

E, falando em destino, seguimos o nosso percurso pela região da Toscana passando por belíssimas cidades como Pienza, Montalcino, Asciano, Cortona e Bagnoregio, que é uma comuna italiana esculpida no alto de uma colina, com menos de 4 mil habitantes. A cidade medieval tem um único acesso, por uma ponte estreita e extensa, por onde só passam pedestres, bicicletas e motos. Carros, nem pensar. Depois, seguimos para Orvietto e para a bela Siena, onde nossa avaliação com o Jeep Compass 4xe chegou ao fim.

FICHA TÉCNICA





» MOTORES

A combustão, dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 1.332cm³, 16 válvulas, turbo, injeção direta de combustível, a gasolina, que desenvolve potência máxima de 180cv a 5.750rpm e torque máximo de 27,5kgfm a 1.750rpm/elétrico, traseiro, transversal, com potência máxima de 60cv e 25,5kgfm de torque/ Potência combinada de 240cv





» BATERIA

Tensão de 400V e capacidade de 11,4kWh





» AUTONOMIA

No modo 100% elétrico: 44 quilômetros





» RECARGA DA BATERIA

Conector: Type 2

Tempo de 0 a 100% (Wallbox, 7,4kW):

até 100 minutos

Tempo de 0 a 100% (Tomada 220V):

até 5 horas





» TRANSMISSÃO

Tração 4xe (motor a combustão no eixo dianteiro e motor elétrico no eixo traseiro) e câmbio automático: seis marchas





» FREIOS

A discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira





» SUSPENSÕES/RODAS/PNEUS

Dianteira, tipo McPherson, independente, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora; traseira, tipo McPherson, independente, links transversais/laterais e barra estabilizadora/de liga leve, 7,5” x 19”/235/45 R19





» DIREÇÃO

Pinhão e cremalheira, com

assistência elétrica





» PESO

1.908 kg





» CAPACIDADES

Tanque de combustível, 36,5 litros; porta-malas, 420 litros; de carga, 400kg





» DIMENSÕES

Comprimento, 4,40m; largura, 1,82m; altura, 1,64m; distância entre-eixos, 2,63m; altura mínima do solo, 20cm





» ÂNGULOS

De entrada, 20 graus; de saída, 28 graus; de rampa, 16 graus





» DESEMPENHO

Velocidade máxima: 206km/h

Aceleração até 100 km/h: 6,8 s





» CONSUMO

Cidade: 25,4km/l

Estrada: 24,2km/l





» EQUIPAMENTOS:

De série – Power Pack, sensor de estacionamento dianteiro, seletor de terrenos com modos auto, sand/mud, snow e sport, travas elétricas nas portas e porta-malas (travamento automático a 20km/h, trava de tampa do combustível, indicador de portas abertas), sistema e-Coasting, câmera de estacionamento traseira, sensor de chuva, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, Hill Start Assist (HSA), tração 4x4 Jeep com 4WD Lock e 4WD Low, controle de estabilidade (ESC), bancos ventilados, piloto automático, Hill Descent Control (HDC), freio de estacionamento eletrônico, detector de fadiga do motorista, abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, controle eletrônico anti capotamento, piloto automático adaptativo, USB tipo A+C no console traseiro, faróis full LED com assinatura em LED, multimídia de 10,1" com Adventure Intelligence Plus com Alexa in vehicle, bancos revestidos em couro, ar-condicionado automático dual zone, sensor de estacionamento traseiro, câmera 360 graus, controle de tração, sistema de som Alpine com oito alto-falantes e subwoofer, Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio, ajuste do volante em altura e profundidade, GPS, carregador do celular por indução, carregador portátil para a bateria de tração (110V/220V), Isofix, Adventure Intelligence Plus, reconhecimento de placas de trânsito, sete airbags, teto solar elétrico e panorâmico Command View, rodas em liga leve de 19 polegadas, aviso de mudança de faixas, Auto Hold, sistema de estacionamento semiautônomo (Park Assist), banco elétrico para o motorista (oito posições), limitador de velocidade, acendimento automático dos faróis e monitoramento de pontos cegos.





» Opcionais – Não tem





l Quanto custa?

O Jeep Compass 4xe plug-in é

vendido por R$ 349.990.