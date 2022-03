Qual modelo vai estrear a nova plataforma e motor anunciados pela Renault?

A plataforma CMF-B é usada no Bigster, SUV de sete lugares que poderá vir para o mercado brasileiro (foto: Dacia/Divulgação)



A Renault confirmou a produção de uma nova plataforma e de um novo motor no Brasil, mais precisamente na planta de São José dos Pinhais (PR). Ótimo, mas o que o povo quer saber mesmo é qual modelo vai estrear essas novidades? Trata-se de um “SUV” compacto de entrada que vai concorrer com modelos como o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus.

Esse veículo inédito deve ser lançado em 2023, posicionado abaixo do Renault Duster, ocupando o espaço do Sandero Stepway. Por enquanto, motor e plataforma estão sendo testados no Brasil tendo como “mula” um Renault Clio europeu. Até agora muito pouco se sabe sobre as linhas desse utilitário-esportivo.





DACIA A plataforma CMF-B já é usada pela Renault na Europa, em modelos como o Clio e Captur (que no Brasil foi montada em cima do Duster mesmo). Sua variação simplificada CMF-B LS é usada pela Dacia em modelos como os novos Sandero e Logan (uma geração acima dos brasileiros), além do Bigster, um SUV de sete lugares cotado para ser produzido no Brasil.

Na Europa, o modelo leva a marca Dacia, que produz carros para países do terceiro mundo (foto: Dacia/Divulgação)

De acordo com a Renault, a nova plataforma permitirá a chegada de novos produtos no futuro, incluindo veículos eletrificados. “A decisão de localizar a moderna plataforma CMF-B no Brasil visa oferecer na América Latina o mesmo nível de conteúdo e qualidade que oferecemos mundialmente”, disse José Vicente De Los Mozos, EVP Industrial do Renault Group.





TURBO Já o novo motor 1.0 turbo certamente será flex, mas ainda não se sabe seus números de potência e torque. Pela lógica, esse propulsor também será usado pela Nissan, em modelos como o Kicks e o Versa. Espera-se que a Renault faça um bom trabalho nesse motor, a exemplo do bloco 1.3 turbo lançado por aqui no último ano, com boa relação entre desempenho e consumo de combustível.





RENOVATION A chegada de novos produtos faz parte da fase Renovation do plano estratégico mundial da marca francesa, batizado Renaulution. Assim, gradualmente, a Renault deixa de apostar em veículos de grande volume de vendas para adotar projetos com maior valor agregado.

“A chegada da moderna plataforma CMF-B e do novo motor 1.0 turbo dão continuidade à nossa estratégia de reforçar nossa presença em segmentos mais altos do mercado, coerente com o plano estratégico Renaulution”, explica Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Ao longo do último ano, a Renault do Brasil lançou o Captur reestilizado e com o novo motor 1.3 turbo, o Kwid 2023 (reestilizado), a nova Master 2023 e o Duster com o novo motor 1.3 turbo. Ainda para este ano, os franceses vão lançar a picape Oroch reestilizada. Na trilha dos elétricos, a marca passou a trazer o Zoe E-Tech Electric, confirmou a comercialização do Kwid E-Tech Electric ainda para este ano e anunciou a importação do novo Mégane, que se tornou um SUV elétrico. (PC)