Toyota Etios ganha versão de carga na Argentina, vendida por R$ 100 mil

Compartimento tem volume de 1.200 litros e capacidade de carga é de 450 quilos (foto: Toyota/Reprodução)







A Toyota da Argentina lançou uma versão de carga para o Etios, modelo que é fabricado no Brasil apenas para exportação. Segundo a marca, o Etios Aibo (que em japonês significa parceiro) surgiu como resposta ao forte crescimento do comércio on-line. Assusta é o preço praticado no país hermano, 2.092.000 pesos, que na conversão direta ficam na casa dos R$ 100 mil.

Por fora, o modelo traz a fórmula básica dos hatches compactos convertidos em “furgões”, com os vidros laterais e traseiro plotados para manter a privacidade e segurança dos objetos transportados. As rodas são em aço estampado de 14 polegadas, enfeitadas por calotas. O modelo também conta com luzes de rodagem diurna.

Uma grade separa o setor de passageiros do de carga (foto: Toyota/Reprodução)

Mesmo com a proposta de veículo de carga, o veículo conta com quatro portas e limpador de para-brisa traseiro, que o torna bem mais fácil de ser convertido para um carro de passeio novamente (e, não, a diferença de preço entre o Aibo e a versão de entrada do Etios “normal” na Argentina não vale a dor de cabeça da conversão).

Já o interior tem uma grade para separar o setor de passageiros do de carga, além redes removíveis feitas de fitas de cinto de segurança recicladas nas laterais. Naturalmente, o banco traseiro foi removido para que o modelo alcançasse os 1.200 litros de volume no compartimento de carga. Já a capacidade de carga é de 450 quilos.

Toyota Etios Aibo foi lançado devido à grande demanda de entregas do comércio online (foto: Toyota/Reprodução)

O motor 1.5 a gasolina, com 103cv de potência e 13,9kgfm de torque, trabalha em conjunto com um câmbio manual de seis marchas. As suspensões são as mesmas da versão de passageiros.

Entre os equipamentos de série, destaque para ar-condicionado, display de 4,2 polegadas no quadro de instrumentos, banco do motorista com regulagem em altura, volante com regulagem de altura, vidros elétricos dianteiros, sistema de áudio com Bluetooth, airbags frontais, freios ABS, assistente de partida em rampa, controles de tração e estabilidade.

Para dar mais segurança, vidros laterais e traseiro são plotados (foto: Toyota/Reprodução)





NO BRASIL Gostou da ideia? A Toyota, por meio da Kinto, sua empresa de mobilidade que atua com terceirização de frotas, oferece no Brasil a mesma customização para Etios seminovos. Por enquanto, o serviço será oferecido apenas para o estado de São Paulo. Os preços variam de acordo com o período de meses e o pacote de quilometragem contratado.