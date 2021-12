Caoa Chery apresenta o Tiggo 7 Pro, com motor de 187cv, por R$ 179.990

O SUV médio tem a frente imponente, com grade ampla e faróis full LED, enquanto na traseira as lanternas são unidas por uma faixa, formando um conjunto iluminado, e o interior tem acabamento de qualidade (foto: Caoa Chery/Divulgação)

De São Paulo





Cada vez mais a Caoa Chery demonstra que não está para brincadeira no mercado brasileiro. Depois de mudar o foco da sua linha de produtos, com um portfólio composto basicamente por SUVs, a marca atingiu 2% de participação no mercado brasileiro e revela que quer mais. Para impulsionar ainda mais as vendas e sacudir o segmento dominado pelo Jeep Compass, a marca lança o Tiggo 7 Pro, modelo que chega com o visual renovado e com conjunto mecânico que promete esportividade. Além disso, traz um pacote de tecnologia considerável, mas que fica devendo em relação à concorrência.





O Chery Tiggo 7 Pro é produzido na fábrica da Caoa em Anápolis (GO) e chega para substituir o Chery Tiggo 7 TXS. O SUV médio teve as dimensões alteradas e agora tem 4,50m de comprimento, 1,84m de largura, 1,70m de altura e distância entre-eixos de 2,67m. O porta-malas também cresceu e ficou mais espaçoso, chegando a 475 litros de capacidade. A altura em relação ao solo é de 17,3cm e os ângulos são 21 graus de entrada e 27 graus de saída.





ESTILO

Para mudar o visual do Tiggo 7, a Caoa Chery recorreu ao estúdio de design da marca em Frankfurt, na Alemanha, que conferiu ao SUV um aspecto mais robusto, mas sem perder o estilo oriental. O modelo traz nova grade frontal tipo colmeia, repleta de pontos cromados, com a logomarca flutuando ao centro. Os faróis mais estreitos são full LED e as setas dinâmicas também são em LED. A luz diurna de rodagem (DRL) está posicionada verticalmente junto aos faróis de neblina, que são direcionais.





Visto de lado, o Chery Tiggo 7 Pro tem vincos marcantes que reforçam o aspecto aerodinâmico e a linha de cintura elevada, e a coluna C traz pequena área envidraçada para otimizar a visibilidade. As rodas são de liga leve são de 18 polegadas, com desenho exclusivo. Na traseira, o toque de esportividade fica por conta do spoiler na extremidade do teto e das saídas do escapamento com molduras em alumínio. Mas o detalhe interessante ali são as lanternas horizontais unidas por uma faixa estreita, formando conjunto único totalmente iluminado em LED.





A tampa do porta-malas tem abertura feita por sensor de presença, sistema antiesmagamento e regulagem de altura por meio da central multimídia. Para abrir a tampa, basta se aproximar da traseira com a chave no bolso, esperar as lanternas piscarem duas vezes e pronto. Para fechar, é só apertar um botão na tampa. É possível ajustar o ângulo de abertura da tampa do porta-malas, um item providencial para pessoas de estatura reduzida ou para garagens com o teto baixo.





INTERIOR

Por dentro, o Caoa Chery Tiggo 7 Pro quer passar um ar de sofisticação, com painel de linhas horizontais, detalhes em aço escovado e black piano. O interior traz um sistema de luz ambiente em LED com sete opções de cores. O console central é elevado e o ar-condicionado dual zone é comandado por uma tela tátil, além de trazer uma saída para o banco traseiro. Os bancos e o volante multifuncional são revestidos com “material premium”, semelhante a couro.





O painel de instrumentos é totalmente digital e configurável, com tela de 12,3 polegadas, que exibe informações do computador de bordo, dos sistemas de auxílio à condução e do controle da pressão dos pneus. Já o sistema multimídia tem tela tátil de 10,25 polegadas, com conectividade por Apple CarPlay e Android Auto, câmera 360 graus de alta definição, com guias estáticas e dinâmicas durante as manobras de estacionamento. Entre os itens de série o modelo traz ainda teto solar panorâmico basculante de 1,13 metros quadrados, com opção de abertura da parte frontal, banco do motorista e passageiro com ajustes elétricos, comando de climatização a distância (CCD), carregador rápido de celular wireless de 15W, com função de alerta sonoro em caso de esquecimento do smartphone dentro do veículo, chave presencial com botão de partida, retrovisores com ajuste elétrico, rebatimento automático e desembaçador.





DIRIGINDO

O SUV médio traz sob o capô o motor 1.6 turbo GDI, movido a gasolina (isso mesmo, não é flex!), com injeção direta de combustível, duplo comando de válvulas, que desenvolve 187cv a 5.500rpm e 28kgfm de torque entre 2.000rpm e 4.000rpm. O propulsor atua em conjunto com a transmissão automatizada de dupla embreagem de sete velocidades, com mudanças que podem ser feitas também na alavanca tipo joystick no console. Com esse conjunto, a Caoa Chery declara que o Tiggo 7 Pro acelera até 100km/h em 8,09 segundos, e tem números de consumo de 9,9km/l na cidade e 11,7km/l na estrada (resultados aferidos pelo Inmetro).

Ao volante do Tiggo 7 Pro pelas estradas de São Paulo, percebemos rapidamente que o modelo vai incomodar a concorrência. O conjunto proporciona bom desempenho ao SUV, com bom torque em baixas rotações e respostas rápidas nas acelerações. As retomadas de velocidade também são eficientes, permitindo uma condução prazerosa e segura. As suspensões – McPherson na dianteira e multlink na traseira – receberam nova calibragem, deixando o Tiggo 7 mais estável, com pouca inclinação da carroceria em curvas e com rodar mais confortável e silencioso. O modelo traz ainda controles de tração e estabilidade para garantir a segurança.

O pacote traz ainda sistemas de alerta de tráfego cruzado traseiro; alarme de colisão traseira; advertência de abertura de portas para evitar colisão; detector de ponto cego (BSD). O Tiggo 7 Pro começa a ser vendido hoje na rede de concessionárias da marca em versão única e preço de lançamento de R$ 179.990. O fabricante já avisou que em janeiro o preço deve subir.





* Jornalista viajou a convite da Caoa Chery