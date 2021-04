Ford inicia as vendas da Ranger Black com tração 4x2 e motor 2.2 a diesel

Os 100 primeiros clientes que levarem a Ranger Black para casa ganharão protetor de caçamba, capota rígida elétrica e rede porta-objetos. O sistema multimídia é o SYNC3 (foto: Fotos: Ford/Divulgação)







Timidamente, a Ford vai assumindo a sua nova posição no mercado brasileiro como importadora de veículos, depois de anunciar o fechamento de suas fábricas no país. A marca já havia lançado a linha 2022 da Ranger, produzida na Argentina, e agora inicia as vendas da versão Black, que tem tração 4x2 e motor 2.2 a diesel. Trata-se de uma versão com visual diferenciado e pacote de equipamentos recheado para encarar a concorrência.





Mas a Ranger Black chega em um momento complicado no mercado brasileiro, no qual os problemas de falta de peças de reposição se agravam cada vez mais, principalmente em se tratando de um veículo importado. Sem falar na redução drástica no número de concessionárias Ford instaladas no país, onde são feitas as revisões e manutenções em garantia.





A Ranger Black passa a ser a única versão da picape média com tração 4x2. As outras opções são todas com tração 4x4. A intenção da Ford é buscar o cliente que usa a picape predominantemente dentro dos centros urbanos. A versão chama a atenção por ter o visual todo na cor preta, tanto por fora quanto por dentro, trazendo detalhes foscos e brilhantes e bancos revestidos em couro.





A versão traz santantônio, rack de teto, estribo lateral, faróis com máscara escura, grade dianteira e rodas de liga leve de 18 polegadas, todos escurecidos. A lista de equipamentos inclui ainda sete airbags, ar-condicionado de dupla zona, piloto automático, controle de tração e estabilidade, controle adaptativo de carga, sistema anticapotamento, sistema de controle de reboque e assistente de partida em rampa.





No painel principal, a central multimídia SYNC 3 tem tela tátil de oito polegadas, comandos de voz e acesso a Apple CarPlay e Android Auto. Mas o destaque é o sistema de conectividade FordPassTM Connect, com modem embarcado, que permite controlar pelo celular funções como travamento e destravamento das portas, partida remota com climatização da cabine, agendamento de partida, odômetro, autonomia e localização do veículo, além de receber alertas de alarme e de funcionamento. Outra facilidade proporcionada pelo FordPassTM Connect é o agendamento de serviços pelo celular, com acesso direto à agenda das concessionárias, sem precisar preencher dados.





SEGURANÇA

A Ranger Black é uma picape robusta, construída sobre chassi, e tem 23,5cm de altura livre do solo. No quesito segurança, ela traz ainda freios ABS nas quatro rodas com EBD, sistema de controle eletrônico de estabilidade e tração, o AdvanceTrac, e assistência de frenagem de emergência. A capacidade de imersão da picape é de 800mm, o que facilita a transposição de áreas alagadas.





O motor que equipa a Ranger Black é o Duratorq 2.2 a diesel, que desenvolve 160cv a 3.200rpm e torque de 39,2kgfm a 1.600rpm, associado ao câmbio automático de seis velocidades. Com bom torque em baixas rotações, o propulsor promete agilidade nas arrancadas. O tanque de combustível tem capacidade de 80 litros, para garantir boa autonomia.





A Ford alega que a tração 4x2 foi escolhida para atender à proposta urbana da picape. As suspensões receberam uma calibragem diferenciada, para proporcionar mais conforto ao rodar. A direção tem assistência elétrica progressiva e a picape traz ainda sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré, itens úteis em um veículo de dimensões avantajadas.





A Ranger Black tem preço de R$ 179.900 e fica entre as versões XL 2.2 4x4 MT6 CD (R$ 171.590) e XLS 2.2 4x4 AT6 CD (R$ 200.990). Como oferta especial de lançamento, a Ford oferece aos 100 primeiros clientes da Ranger Black um kit de acessórios composto por protetor de caçamba, capota rígida elétrica e rede porta-objetos, itens que somam R$ 10 mil. Resta saber se os clientes potenciais da Ranger terão coragem de investir valor tão alto em um veículo, tendo conhecimento de que poderão enfrentar problemas de falta de peças de reposição e desamparo da rede de concessionárias. Só o tempo dirá.