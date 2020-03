Sedã sem muitas firulas

Rodas de 15 polegadas são em aço (foto: Adriano Sant'Ana/EM/D.A Press)







A central multimídia Uconnect com tela tátil de sete polegadas é item de série na versão testada. A principal função é o espelhamento com smartphones no display do veículo pelos sistemas Android Auto e Apple CarPlay, que permite o uso de aplicativos como o Waze, o que compensa um pouco a falta de navegação nativa. A telefonia oferece leitura de mensagens SMS. As mídias disponíveis são rádio, Bluetooth (com streaming), duas entradas USB (sendo que uma está acessível para os passageiros do banco traseiro) e auxiliar. Além de sistema de reconhecimento de voz para várias funções, existem comando de áudio e telefone no volante. A câmera de ré é um opcional.

Banco traseiro acomoda dois passageiros (foto: Adriano Sant'Ana/EM/D.A Press)

FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 1.747cm³ de cilindrada, flex, que desenvolve potências máximas de 135cv (com gasolina) e 139cv (com etanol) a 5.750rpm e torques máximos de 18,7kgfm (g) e 19,2kgfm (e) a 3.750rpm





» TRANSMISSÃO

Tração dianteira, com câmbio automático de seis velocidades





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, tipo McPherson, com

braços oscilantes inferiores transversais e barra

estabilizadora; e traseira tipo eixo de torção, com

rodas semi-independentes/ de aço estampado 6 x 15 polegadas/185/60 R15





» DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS

Com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com assistência ABS





» CAPACIDADES

Do tanque, 48 litros; e de carga útil (passageiros mais bagagem), 400 quilos





» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE

Airbags frontais; freios ABS com EBD; controle eletrônico de tração e estabilidade; sinalização de frenagem de emergência; Isofix; assistente de partida em aclive; sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico; monitoramento de pressão dos pneus; travas elétricas; vidros elétricos dianteiros; ar-condicionado; banco do motorista com regulagem de altura; volante com comandos de rádio e telefone e regulagem de altura; chave canivete; desembaçador do vidro traseiro; iluminação do porta-malas; alarme; computador de bordo; quadro de instrumentos com tela de 3,5 polegadas; predisposição para rádio (dois alto-falantes dianteiros, dois traseiros, dois tweeters e antena); tomada de 12V; central multimídia Uconnect.





» OPCIONAL

Kit Convenience (R$ 2.950), com vidros elétricos traseiros,

ar-condicionado digital, ajustes elétricos nos retrovisores com luzes de direção integradas e função Tilt Down e câmera de ré; pintura metálica (R$ 1.750).

Desempenho do motor 1.8 fica um pouco %u201Ctravado%u201D pelo câmbio automático (foto: Adriano Sant'Ana/EM/D.A Press)