O poder de Cynthia Erivo

The outsider se passa numa cidade pequena e envolve a investigação de um crime horrível. Some-se a isso um clima fantasmagórico e o fato de também ser da HBO, e não demoraram as comparações com True detective. "É bom ser comparado a um produto realmente bom, mas queremos ser avaliados por nossos próprios méritos", disse Andrew Bernstein, um dos diretores da série. "Chegamos até a falar com a HBO quando os comentários começaram a aparecer, mas fizemos uma história sobrenatural, então não somos True detective."





The outsider tem, afinal, sua assinatura própria, já que é baseado num romance de Stephen King. Na trama, um menino é brutalmente assassinado numa cidadezinha. Seguindo as pistas, o detetive Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) chega a um suspeito: o pai de família e treinador do time infantil de beisebol Terry Maitland (Jason Bateman, também diretor dos dois primeiros episódios). Mas logo surgem dúvidas sobre provas que parecem concretas, pois Terry estaria em outro lugar na hora do crime. Depois de tentar buscar uma justificativa para isso, Anderson, que diz acreditar só no que é explicável, aceita a ajuda de alguém que, em si, é inexplicável: Holly Gibney (Cynthia Erivo), que apareceu no terceiro episódio, dando uma boa sacudida na série. Gibney está no espectro autista e tem dificuldades com a vida em sociedade, mas seu cérebro é como um computador, e ela definitivamente acredita naquilo que não tem explicação.





A personagem apareceu em outros livros de Stephen King e em outra série, Mr. Mercedes. Mas aqui o roteirista Richard Price (The wire e The night of) e os produtores tiveram oportunidade de fazer algumas mudanças, exceto uma. "Pedi para mudar o nome, e ele disse não", contou Price. "Mas a nossa Holly é muito diferente da série Mr. Mercedes. Nossa Holly é feita por uma atriz britânica de origem nigeriana, em vez de branca", disse, referindo-se a Erivo, que concorreu ao Oscar de melhor atriz e de melhor canção original (Stand up) por Harriet. Em participação via satélite de Tóquio, a atriz explicou sua atração pelo papel. "Fiquei intrigada com Holly. Nunca vi essa pessoa em uma tela antes", afirmou, comentando sobre a estranheza da personagem.

Cynthia Erivo na cerimônia do Oscar: ela concorreu nas categorias melhor atriz e melhor canção original (Stand up) por Harriet, mas não levou a estatueta

A atriz também deu sua opinião sobre comentários de Stephen King no Twitter acerca da falta de negros no Oscar deste ano. Ele disse que nunca consideraria a diversidade em questões artísticas, só a qualidade. "Não posso resolver como equilibrar diversidade com qualidade do trabalho porque faço parte do mundo da diversidade", disse. "É preciso mudar o processo de escolha de atores, de produtores, de diretores e de roteiristas para ter certeza de que se está refletindo o mundo em que vivemos. Assim teremos mais diversidade." (Agência Estado)





THE OUTSIDER

Exibição aos domingos

Hoje, às 20h54

HBO