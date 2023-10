442

O WhatsApp permite alternar entre duas contas no aplicativo WhatsApp



O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (19/10) um recurso que permite ter duas contas do WhatsApp conectadas ao mesmo tempo, no mesmo aparelho. Com a novidade, vai ser possível alternar entre contas usando uma só plataforma.

Segundo o aplicativo, a opção será útil para quem tem uma conta pessoal e uma profissional. “Agora você não precisa mais se desconectar todas as vezes, carregar dois telefones ou se preocupar por ter enviado mensagens pela conta errada”, disse o WhatsApp.



A segunda conta só poderá ser adicionada se o usuário tiver um um segundo número de telefone e um aparelho que aceite multi-SIM ou eSIM (conhecido como chip). A novidade será disponibilizada para aparelhos Android "nas próximas semanas e meses". A empresa não divulgou uma data para a funcionalidade chegar aos iPhones.

Áudios que desaparecem

O WhatsApp também divulgou o passo a passo para cadastrar o segundo número. O primeiro passo é abrir as configurações do aplicativo, clicar na seta ao lado do seu nome e clicar em “Adicionar conta”. Vai ser possível controlar configurações de privacidade e notificação em cada conta.

O WhatsApp está testando uma função que permite a reprodução única de mensagens de voz no aplicativo. A funcionalidade é semelhante ao envio de fotos e vídeos que só podem ser exibidos uma vez. Os testes estão sendo feitos na versão Beta do app, nos sistemas Android e iOS. Ainda não existe uma previsão para a ferramenta ser disponibilizada na versão estável do software.

A novidade evita que as mensagens de voz sejam gravadas, compartilhadas ou reaproveitadas. Após ser reproduzido uma única vez, o arquivo se “autodestrói” e não pode mais ser acessado nem pelo destinatário nem pelo dono da mensagem, desaparecendo de ambos os dispositivos. A função funciona em conversas individuais e em grupo.

Para enviar o áudio com reprodução única, é preciso tocar no ícone do algarismo 1, acima do botão de envio do áudio. O recurso só funciona quando se arrasta o dedo para o cadeado no início da gravação.