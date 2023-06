Pesquisa aponta notícias digitais como principal meio entre brasileiros

442

da. Para 60% dos entrevistados, a internet é uma ferramenta importante para se manter informado sobre eventos em seu próprio bairro. (foto: Freepik)



De acordo com um estudo recente conduzido pelo Datafolha, a atividade mais realizada pelos usuários da internet no Brasil é a leitura de notícias. O levantamento, realizado entre 8 e 13 de maio, entrevistou 2.010 pessoas com 16 anos ou mais, sendo que 1.908 afirmaram ser usuários da internet. Dentro deste grupo, 80% afirmaram que a leitura de notícias é a prática mais comum.









Leia: Como STF pode regular plataformas digitais após impasse no PL das Fake News A pesquisa não questionou a origem dessas notícias — se provenientes de mídia tradicional, compartilhadas via WhatsApp ou de outras fontes. Notavelmente, o estudo descobriu que essa prática é mais prevalente entre indivíduos com maior nível de educação e renda. Entre os participantes com ensino superior, 95% leem notícias na internet, comparado a 60% daqueles com ensino fundamental completo. Em termos de renda, 93% daqueles que ganham mais de cinco salários mínimos leem notícias online, contra 74% dos que ganham até dois salários.





O acesso à informação foi considerado fundamental para a conexão com a internet, com 84% dos entrevistados afirmando que a internet é essencial para se manter atualizado sobre acontecimentos globais. No entanto, a informação local também é valorizada. Para 60% dos entrevistados, a internet é uma ferramenta importante para se manter informado sobre eventos em seu próprio bairro.





O estudo do Datafolha também mostra que os usuários de internet entre 35 e 44 anos são os mais propensos a usar a internet para encontrar informações locais, seguidos por aqueles entre 45 e 59 anos.