Sonda revela imagens inéditas e surpreendentes de Mercúrio

A Agência Espacial Europeia (ESA) compartilhou pela primeira vez as imagens capturadas durante o terceiro sobrevoo da sonda BepiColombo em Mercúrio. O evento ocorreu na última segunda-feira, dia 19, quando a sonda esteve em proximidade íntima com o planeta, chegando a apenas 236 quilômetros de sua superfície durante a fase de captação de imagem.A ESA compilou um vídeo usando 217 imagens da sonda, revelando aspectos notáveis da geografia de Mercúrio.

Na primeira parte do vídeo, é possível observar rapidamente o lado iluminado do planeta, destacando várias características geológicas. Na sequência, o vídeo mostra a Beagle Rupes, uma curva geológica de 600km de comprimento e a cratera Manley, com 218km de largura.A cratera foi nomeada recentemente em homenagem à artista jamaicana Edna Manley pela União Astronômica Internacional.