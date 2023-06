Corrente do Twitter expõe fotos de WhatsApp e auxilia ação de criminosos

442

Geralmente, o criminoso alega ter trocado de número e solicita dinheiro para algum pagamento, como despesas de celular ou assistência técnica. (foto: ALASTAIR PIKE) Uma recente corrente no Twitter está chamando a atenção de especialistas em segurança digital. A corrente incentiva usuários a compartilhar suas fotos de perfil do WhatsApp, o que pode facilitar a ação de criminosos e golpistas na internet. Embora alguns encarem a iniciativa como uma brincadeira e compartilhem imagens falsas, outros divulgam fotos reais, o que pode trazer riscos.





Golpistas se aproveitam dessa exposição para criar perfis falsos no WhatsApp e solicitar dinheiro a parentes e amigos, usando apenas o nome e a foto correta da pessoa. Geralmente, o criminoso alega ter trocado de número e solicita dinheiro para algum pagamento, como despesas de celular ou assistência técnica.

Dados da Serase Experian apontam que, apenas em janeiro, foram registradas 284.198 tentativas de fraude de identidade no Brasil. Com acesso a nome e fotos, os golpistas podem agir com mais facilidade. Além disso, expor informações pessoais nas redes sociais pode contribuir para outros tipos de crimes.





Para se proteger, especialistas aconselham a ocultar o máximo de informações públicas que facilitem a identificação, como nomes de parentes, datas de aniversário e números de celular. No WhatsApp, é possível ocultar a foto de perfil para contatos não cadastrados, acessando Configurações > Privacidade > Foto de perfil e escolhendo a opção 'Meus contatos' ou 'Ninguém'.





Além disso, é importante trancar contas em redes sociais como Twitter e Facebook, impedindo que pessoas que não são seguidoras acessem informações. Desconfiar de pedidos de dinheiro nas redes sociais, mesmo de pessoas que afirmam ser parentes, também é uma medida de segurança crucial.





É importante lembrar que criminosos podem cruzar informações publicadas em redes sociais com dados vazados ou adquiridos ilegalmente, tornando o golpe mais difícil de ser identificado. Por isso, ampliar o conhecimento da população sobre como se proteger na internet é essencial.