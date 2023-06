Embraer anuncia parceria com aérea para 'carro voador' nos EUA

442

A expectativa é de que os carros voadores sejam regularizados até 2026 (foto: Embraer / Divulgação)

A Eve, fabricante de aeronaves controlada pela Embraer, revelou uma parceria com a United Airlines, empresa aérea americana, para implementar o transporte urbano com os chamados 'carros voadores', ou eVTOLs (veículos elétricos de pouso e decolagem vertical), em São Francisco, Estados Unidos.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (14/6), a Eve e a United Airlines informaram que trabalharão em conjunto com autoridades locais e estaduais, fornecedores de infraestrutura, energia e tecnologia para assegurar que o ecossistema adequado esteja em vigor para introduzir as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. Além disso, as empresas estão buscando identificar áreas de origem e destino, bem como a futura rede de rotas para a Mobilidade Urbana Aérea (UAM).

A previsão é que o eVTOL receba certificação em 2026, porém, espera-se um voo de teste em escala real até 2024.

Em 2022, a United Airlines já havia anunciado um investimento de R$ 15 milhões na Eve e um acordo para compra condicional de até 400 carros voadores, como parte de uma estratégia de investir em tecnologias avançadas.

Com a parceria estabelecida, as viagens começarão na região da Baía de São Francisco, visando proporcionar um transporte eficiente aos residentes e visitantes de uma das áreas urbanas mais densamente povoadas dos Estados Unidos. Ainda serão definidas áreas de origem e destino das viagens, além da rede de rotas de mobilidade urbana aérea.

Os eVTOLs oferecem aos clientes uma opção rápida, econômica e sem emissão de carbono para se deslocar até aeroportos e circular em ambientes urbanos. O veículo é totalmente elétrico e possui um alcance de 100 quilômetros, o que permite uma variedade de missões de mobilidade aérea.

No que diz respeito à Baía de São Francisco, a Embraer destacou que, além de fornecer um novo modelo de transporte, os carros voadores terão um impacto econômico positivo, gerando empregos na região.