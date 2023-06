TikTok lança ranking mensal das músicas em alta; Funk e sertanejo lideram

442

Confira a seguir as músicas mais tocadas no TikTok em maio (foto: Reprodução / TikTok)





Confira a seguir as músicas mais tocadas no TikTok em maio:



Nova Dancinha – Machadez & Os Quebradeiras & Mousik;

Mas Existe Um Lugar (Speed) - Cryzin & Kaio Viana & Noemi Leal;

Ela Voltou de Perna Bamba – DJ Pikeno MPC & MC Guh SR & Markim WF;

Macho Preferido - Zé Felipe & MC Jacaré;

Tá OK – DENNIS & MC Kevin o Chris;

Ela Vem (Remix) - Mc G15 & Mc Livinho & Dj ZS Santos;

Pião de Vida Louca - Japãozin;

Ô Lá Na Roça - Felipe & Murillo & Ana Castela;

Seu Brilho Sumiu – Ao Vivo – Israel & Rodolffo & Mari Fernandez;

Nos últimos anos, o aplicativo tem se tornado um elemento crucial na indústria musical. Artistas que conseguem viralizar no TikTok têm grandes chances de sair do anonimato e alcançar sucesso nos rankings das plataformas de streaming. Um exemplo claro é o funk "Tá Ok", de Dennis e MC Kevin O Chris, que aparece na sexta posição das músicas mais ouvidas de maio no TikTok e lidera o ranking do Spotify desde sexta-feira (2). A cantora Ana Castela, que aparece na lista com a música 'Ô Lá Na Roça', também destaca a importância do TikTok para sua carreira e comenta sobre seu estilo diferenciado no sertanejo.