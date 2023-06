Gigantes do tabaco buscam regulamentação de vapes no Brasil

Enquanto a regulamentação não ocorre, o número de usuários brasileiros de cigarros eletrônicos aumentou de 500 mil para 2,2 milhões (foto: Freepik)

A British American Tobacco (BAT) e outras grandes empresas do mercado de tabaco estão buscando construir fábricas de cigarros eletrônicos no Brasil. Para isso, pressionam a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, (Anvisa) a acelerar a regulamentação desses produtos, considerados menos nocivos que os cigarros tradicionais. A Anvisa iniciou a análise do caso há quatro anos e, até a publicação de sua decisão, proíbe a venda de vapes e e-cigs no país.