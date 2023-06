Colete com coração impresso em 3D e luzes de LED se comunica com WhatsApp

442

O colete é um exemplo de vestuário 'wearable', que inclui peças e acessórios tecnológicos (foto: Divulgação/Danielle Del Rio) Um grupo de estudantes do Instituto Federal de Brasília (IFB) e do Centro Universitário Iesb, no Distrito Federal, criou um colete inovador com um coração humano impresso em 3D e luzes de LED. A peça foi desenvolvida em apenas três dias durante a Campus Party Fashion Tech 2023 e acabou sendo premiada no evento. O coração acende quando o usuário recebe mensagens pelo WhatsApp e será apresentado na Campus Party Nacional, em São Paulo, em julho.





O coração 3D foi inspirado pela música e estilo de Erasmo Carlos, pioneiro do rock e ícone da Jovem Guarda, que faleceu em novembro do ano passado.





A peça também fará parte do figurino da cantora Bianca Jhordão, da banda Leela. Durante os shows, o público poderá enviar um emoji de coração pelo WhatsApp, disponível via QR Code, e ver o coração do colete pulsar de acordo com o número de mensagens recebidas.





Para tornar a peça funcional, os estudantes esconderam os fios das luzes de LED dentro do colete e alocaram uma bateria na parte interna das costas. O colete foi criado a partir de uma jaqueta jeans já existente, visando a sustentabilidade. O processo envolveu bordado, corte e costura, sendo a parte mais demorada do projeto.





O colete é um exemplo de vestuário 'wearable', que inclui peças e acessórios tecnológicos como roupas inteligentes, sapatos, bolsas e relógios. A professora Juliana Rangel, da área de vestuário do IFB, destaca que a fusão entre moda e tecnologia traz benefícios não apenas no aspecto artístico e conceitual, mas também na funcionalidade das peças.