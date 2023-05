Painel da Nasa sobre OVNIs realiza primeira reunião pública

442

A terminologia 'OVNIs', historicamente relacionada a conceitos de discos voadores e seres extraterrestres, foi recentemente substituída no vocabulário governamental por 'UAP'. (foto: https://pixabay.com/) Um grupo de 16 especialistas da Nasa, criado no ano passado, se reuniu nesta quarta-feira (31/5) para discutir os chamados 'fenômenos aéreos não identificados' (UAPs), também conhecidos como OVNIs. A primeira reunião pública do painel ocorre antes do lançamento de um relatório aguardado nas próximas semanas.





O comitê, composto por profissionais de áreas como física e astrobiologia, foi formado em junho do ano passado com o objetivo de analisar avistamentos não confidenciais de OVNIs e outros dados coletados de fontes governamentais civis e comerciais.





A sessão pública de quatro horas desta quarta-feira visa concluir as deliberações finais antes da publicação do relatório pelo grupo de estudos independente da agência, conforme informado pela Nasa.





Essa iniciativa representa o primeiro inquérito desse tipo conduzido sob a supervisão da agência espacial dos Estados Unidos, uma vez que anteriormente o assunto era tratado exclusivamente por autoridades militares e de segurança nacional em caráter sigiloso.





O estudo da Nasa é distinto de uma investigação recentemente formalizada pelo Pentágono sobre UAPs, que envolve a documentação de fenômenos aéreos não identificados nos últimos anos por pilotos militares e análises de autoridades de defesa e inteligência dos EUA.





As ações coordenadas da Nasa e do Pentágono, ambas realizadas com certo grau de transparência pública, marcam uma mudança de postura do governo, que por décadas desviou, negou e desacreditou avistamentos de OVNIs, remontando à década de 1940.





A terminologia 'OVNIs', historicamente relacionada a conceitos de discos voadores e seres extraterrestres, foi recentemente substituída no vocabulário governamental por 'UAP'.