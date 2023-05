Ex-estrela do Vale do Silício, Elizabeth Holmes deve ser presa

442

Com 39 anos, Elizabeth Holmes foi acusada de ludibriar investidores, levando-os a crer que havia criado um dispositivo médico inovador. (foto: Reprodução/Forbes) Elizabeth Holmes, ex-empreendedora de destaque no Vale do Silício, deverá ser detida na terça-feira (30/5), após ser condenada a 11 anos de reclusão por fraude contra investidores em sua empresa de biotecnologia, a Theranos, que almejava transformar o mundo dos diagnósticos médicos. A sentença de Holmes deveria ter começado em 27 de abril, entretanto, seus advogados recorreram em cima da hora alegando problemas processuais.





Além da pena de prisão, Holmes e seu ex-sócio na Theranos, Ramesh 'Sunny' Balwani, são responsáveis por indenizar as vítimas em um montante de aproximadamente US$ 452 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões na cotação atual). Ambos terão que arcar conjuntamente com essa quantia como ressarcimento aos prejudicados pelo esquema fraudulento.





Com 39 anos, Elizabeth Holmes foi acusada de ludibriar investidores, levando-os a crer que havia criado um dispositivo médico inovador. A empresária ganhou notoriedade no Vale do Silício ao anunciar que sua companhia estava desenvolvendo um kit de fácil utilização, capaz de realizar diversos diagnósticos a partir de uma única gota de sangue.





Contudo, a Theranos nunca chegou a concretizar tal tecnologia e, secretamente, terceirizava os exames para outras empresas. Em alguns casos, resultados incorretos eram fornecidos. Desde sua condenação, Holmes deu à luz a dois filhos, um antes do julgamento e outro após a sentença.