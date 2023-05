E-mail falso da Receita Federal alerta sobre divergências nos impostos

442

Mensagem a respeito de 'divergências no Imposto de Renda' é golpe (foto: Joédson Alves/ Agência Brasil) A falsa comunicação da Receita Federal a respeito de 'divergências no Imposto de Renda' tem preocupado contribuintes brasileiros que receberam o e-mail em questão. A mensagem, que circula nas redes sociais, afirma que a Receita Federal estaria enviando um comunicado alertando sobre possíveis inconsistências no Imposto de Renda e anexando um relatório para correção. No entanto, a história não procede, e a razão para isso se encontra na origem do e-mail e no suposto arquivo anexado.





O conteúdo da mensagem serve de alerta, pois se assemelha a golpes comuns na internet. Um tema atual (como o Imposto de Renda), uma suposta autoridade tentando avisar sobre um problema (neste caso, a Receita Federal) e um link ou arquivo que supostamente resolveria a situação.





Esse tipo de golpe não é novidade na internet. Após análise, percebe-se que a mensagem em questão trata-se de mais um golpe virtual. O texto do e-mail apresenta erros gramaticais e cita um número de lei inusual.



Buscando informações adicionais sobre o assunto, descobriu-se que a própria Receita Federal já havia emitido um comunicado alertando sobre o golpe, que circula desde o final de 2022.



Segundo a nota, a Receita Federal não envia e-mails para os contribuintes, e aconselha a não abrir ou responder tais mensagens, pois podem conter arquivos maliciosos que causam danos ao computador ou roubam informações sensíveis. Para verificar se há pendências no Imposto de Renda, a recomendação é acessar o site oficial da Receita Federal e fazer a consulta.





Em resumo, a notícia de que a Receita Federal estaria enviando e-mails sobre divergências no Imposto de Renda é falsa. A Receita Federal desmentiu a informação e orientou os contribuintes a ignorar e excluir a mensagem, não abrir o arquivo anexado nem responder ao e-mail. Todas as informações oficiais estarão disponíveis apenas no site da Receita Federal.