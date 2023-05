Urano revela ciclone polar e atmosfera intrigante

442

Urano possui um ciclone polar com um centro de um quarto do diâmetro da Terra, girando próximo ao polo norte do planeta (foto: NASA/JPL-Caltech/VLA) Urano, o sétimo planeta do nosso sistema solar, permanece envolto em mistério desde sua única visita próxima pela sonda Voyager 2 da Nasa há quatro décadas. No entanto, recentes observações feitas por um telescópio no Novo México estão fornecendo uma visão mais detalhada de sua atmosfera, incluindo a identificação de um ciclone polar com um centro de um quarto do diâmetro da Terra, girando próximo ao polo norte do planeta.





Considerado um gigante de gelo, junto com seu vizinho Netuno, Urano tem uma atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio, e é o terceiro maior planeta do nosso sistema solar. Os cientistas conseguiram observar a atmosfera de Urano mais profundamente do que nunca, revelando um ambiente mais dinâmico do que se acreditava anteriormente.





Alex Akins, cientista planetário do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa na Califórnia e principal autor da pesquisa publicada no periódico Geophysical Research Letters, afirmou que Urano possui características únicas em comparação com Netuno. O planeta gira inclinado e seu campo magnético está desalinhado com seu eixo de rotação. A circulação atmosférica e a liberação interna de calor são mais fracas em comparação a Netuno, mas ainda foram observadas tempestades e características dinâmicas.





Urano possui cor verde-azulada devido ao metano em sua atmosfera e tem um diâmetro de cerca de 50,7 mil km, sendo capaz de acomodar 63 Terras em seu interior. O planeta orbita o sol a uma distância de aproximadamente 2,9 bilhões de quilômetros, quase 20 vezes mais distante que a Terra, e completa uma órbita a cada 84 anos.





Usando o telescópio Very Large Array no Novo México, pesquisadores descobriram ar circulante mais quente e seco no polo norte de Urano, indicando a presença de um ciclone polar. Akins explicou que os ciclones polares são comuns em todos os corpos do nosso sistema solar com uma atmosfera substancial e possuem diferentes propriedades de ar entre seu interior e exterior. A formação e a força desses ciclones variam de acordo com cada planeta.