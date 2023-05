Paraplégico retoma a caminhada com auxílio de inteligência artificial

442

Dispositivo foi implantado no homem de 40 anos por meio de duas cirurgias (foto: Reprodução redes sociais / @BRIEFSTORY) Graças à tecnologia de inteligência artificial, um engenheiro holandês, paraplégico há mais de 12 anos devido a um acidente de bicicleta na China em 2011, conseguiu retomar a capacidade de caminhar. Segundo o jornal Daily Star, os cientistas envolvidos no caso desenvolveram uma 'ponte de dados' inovadora que conecta o cérebro de Gert-Jan Oskam à sua medula espinhal, utilizando aproximadamente 16 eletrodos para estimular os nervos quando ele pensa em se mover.





O dispositivo foi implantado no homem de 40 anos por meio de duas cirurgias e utiliza recursos de inteligência artificial para transformar pensamentos de movimento em ações concretas. Atualmente, Oskam é capaz de ficar de pé, caminhar e até subir degraus. Surpreendentemente, ele também demonstrou habilidades motoras quando a 'ponte digital' foi desligada, o que sugere que novas conexões nervosas podem ter sido estabelecidas.





Oskam relata que passou por um rigoroso treinamento para se adaptar à nova tecnologia e reaprender a caminhar. Agora, ele já consegue percorrer cerca de 100 metros com o auxílio de um andador ou muletas. 'Pela primeira vez após mais de uma década, pude me levantar e tomar uma cerveja com alguns amigos, o que foi incrível', declarou Oskam.