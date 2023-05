Aplicativo criado por estudantes auxilia jovens no mercado de trabalho

442

(foto: Freepik) Estudantes do ensino médio do Rio de Janeiro e de Pernambuco conquistaram o primeiro lugar no Hackathon Janelas para o Amanhã, um projeto realizado pela ONG Recode e pela Petrobras. A competição, que ocorreu de forma virtual em abril, contou com a participação de 354 jovens de todo o Brasil e teve como tema 'Tecnologia e mercado de trabalho'. No total, foram apresentadas 31 soluções para os desafios propostos.





O grupo vencedor, formado por quatro alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) e um aluno da Escola Técnica Estadual Porto Digital (ETE), desenvolveu o Roteiro Profissional, um aplicativo que oferece teste vocacional e simula entrevistas reais, preparando jovens para ingressar no mercado de trabalho. Os estudantes envolvidos no projeto destacaram a importância das ideias e a facilidade de acesso e uso do aplicativo para os usuários.





Em segundo lugar, ficou o quinteto de alunos do Colégio Técnico de Campinas, com a proposta do Vocacciona, uma plataforma voltada para ajudar jovens a encontrar suas vocações profissionais. Já o terceiro lugar foi conquistado por um time composto por jovens de institutos e escolas públicas variadas, que apresentaram o CodeUp, um aplicativo destinado a centralizar e facilitar o acesso a cursos gratuitos e oportunidades de emprego.





Como prêmio, cada integrante do grupo vencedor receberá um notebook, enquanto os participantes dos times que ficaram em segundo e terceiro lugares receberão tablets.





O projeto Janelas para o Amanhã, que promove a capacitação de professores e alunos de escolas públicas nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, tem como objetivo fortalecer o empoderamento digital e a transformação social nas comunidades. Entre 2021 e 2023, 280 colégios serão contemplados com computadores e equipamentos eletrônicos, além de formações em tecnologia para alunos e professores. A iniciativa busca preparar os jovens para viver no mundo conectado e incentivar o uso cidadão das plataformas tecnológicas.