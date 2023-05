Comportamento humano em cenários apocalípticos é estudado por meio de jogo

442

(foto: Reprodução ArcheAge) Qual seria sua reação diante da notícia de que o fim do mundo está próximo? Para estudar as possíveis reações humanas em situações catastróficas, um grupo de pesquisadores recorreu ao jogo de computador ArcheAge, que permite aos jogadores construir casas e até governar reinos. Durante o experimento, os participantes jogaram normalmente, realizando missões e avançando de nível. Contudo, após 11 semanas, eles foram informados de que o servidor seria excluído e todo o progresso alcançado, perdido.





Foram analisados 270 milhões de registros de comportamento dos jogadores no jogo. Os pesquisadores afirmam que, embora não tenham sido observadas mudanças significativas no comportamento pandêmico, alguns outliers eram mais propensos a adotar comportamentos antissociais, como matar outros jogadores. Além disso, eles descobriram que, contrariando a ideia de que 'mesmo se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, eu ainda plantaria minha macieira', os jogadores abandonaram a evolução de seus personagens, com uma queda acentuada na conclusão de missões, avanço de nível e mudanças de habilidades.





Os resultados do estudo, que se baseiam em uma simulação, apresentam limitações. Entretanto, os pesquisadores identificaram uma tendência mais social entre os jogadores, o que levou à criação de novas conexões. ArcheAge é um jogo online do tipo MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), que suporta um grande número de jogadores simultâneos.





Os autores do estudo apontam que o sentimento dos canais de bate-papo específicos do grupo social tende a ser 'mais feliz' à medida que o fim se aproxima, indicando um comportamento pró-social: as relações sociais existentes provavelmente estão sendo fortalecidas. Além disso, observou-se que os jogadores que permaneceram até o fim do jogo apresentaram picos no número de pequenos grupos temporários, indicando a formação de novas relações sociais.





O estudo, ainda não revisado por pares, foi publicado no periódico Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion e pode ser acessado através deste link.