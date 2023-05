Humanity: Jogo inspirado em Lemmings e Boids chega ao PlayStation e PC

442

(foto: Divulgação/Humanity) Novidade no mundo dos jogos: 'Humanity', desenvolvido pelo estúdio japonês THA em parceria com a Enhance, responsável por 'Tetris Effect: Connected' e 'Rez Infinite'. O título, disponível para PlayStation e PC, traz uma proposta inusitada, onde o jogador assume o controle de um cachorro da raça Shiba Inu com habilidades divinas para guiar uma multidão, com o objetivo de levá-la até uma porta celestial.





O jogo possui 90 fases distribuídas em sete etapas, apresentando quebra-cabeças que remetem ao clássico 'Lemmings', dos anos 1990, e ao popular 'Where's My Water?', sucesso dos smartphones. Com perspectiva 3D, tempo ilimitado e trilha sonora experimental, Humanity proporciona uma experiência única aos jogadores.





Os desafios consistem em orientar uma fila de pessoas até a saída, onde o simpático Shiba Inu assume o comando. Cada um dos mapas é composto por blocos semelhantes a um tabuleiro de xadrez, exigindo a combinação correta de comandos para solucionar os enigmas. O jogo também permite reiniciar fases mantendo os comandos anteriormente escolhidos, reduzindo o estresse e estimulando a análise.





Yugo Nakamura, diretor do jogo, menciona as inspirações por trás de Humanity, como o software 'Boids', de 1986, que simula o comportamento de um grupo de pássaros, e uma fila de pessoas aguardando pacientemente em um evento de mangás em Tóquio. Segundo Nakamura, o título 'Humanity' reflete a ideia de que os seres humanos adquirem características distintas quando estão em grupo, levando a extremos como política, guerra e cancelamento nas redes sociais.





Humanity é compatível com PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, além de headsets de realidade virtual como PS VR, PS VR 2, Meta Quest 2, Valve Index e Oculus Rift S. O jogo custa R$ 159,90 para PlayStation 4/5 e R$ 88,99 para PC, e pode ser jogado gratuitamente com a assinatura PlayStation Plus Extra.