Nômades digitais: benefícios e desafios para profissionais remotos

Cerca de 35 milhões de pessoas já adotam esse estilo de vida, e até 2035, estima-se que 1 bilhão de indivíduos farão parte desse grupo (foto: Zinkevych/Freepik)

A crescente tendência do nomadismo digital, parte do movimento 'work from anywhere' (trabalho a partir de qualquer lugar), tem chamado a atenção de profissionais ao redor do mundo. Segundo o relatório global de tendências migratórias de 2022 da Fragomen, cerca de 35 milhões de pessoas já adotam esse estilo de vida, e até 2035, estima-se que 1 bilhão de indivíduos farão parte desse grupo. Nômades digitais diferem de turistas, pois trabalham, estudam e fazem turismo em qualquer local, enquanto turistas desfrutam apenas de momentos de lazer.