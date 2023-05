Alunas da Faetec vencem concurso em Feira Internacional nos EUA

442

Rebeca e Eloah alcançaram a vitória em um concurso de tecnologia em Dallas (foto: Divulgação)

Duas estudantes da Faetec do Rio de Janeiro, Rebeca Apolinário Goulart e Eloah Marvila Padrone, alcançaram a vitória em um concurso na Feira Internacional de Tecnologia em Dallas, Estados Unidos, organizada pela Society for Science.





A feira é reconhecida como a maior exposição internacional de Ciências e Engenharia para pré-universitários do mundo. As alunas, que estão no terceiro ano de Eletrônica, desenvolveram um dispositivo inovador para ajudar na correção da Síndrome do Pé Caído, resultado de uma lesão no nervo da fíbula.





Com a conquista, as estudantes também receberam cinco prêmios na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia e se credenciaram para a Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto Açaí, que ocorrerá em outubro, em Belém, no Pará.





Além disso, ganharam um prêmio de 400 dólares e uma bolsa de estudos na Universidade King Fahd de Petróleo e Minerais, na Arábia Saudita.





O professor das alunas, Altair dos Santos, inicialmente acreditava que o projeto seria impossível, mas as jovens provaram o contrário, transformando suas carreiras e realizando sonhos.