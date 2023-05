Instagram planeja lançar aplicativo focado em texto, similar ao Twitter

442

A Meta estaria realizando reuniões para desenvolver o novo app. (foto: Lionel Bonaventure/AFP)

A jornalista Lia Haberman, da newsletter especializada ICYMI, revelou que o Instagram tem planos de lançar um aplicativo focado em texto, com postagens de até 500 caracteres, assemelhando-se ao Twitter. Previsto para ser disponibilizado até junho, inicialmente para criadores de conteúdo, o app tem sido chamado de P92, Projeto 92 ou Barcelona.





A plataforma, de acordo com uma imagem vazada compartilhada por Lia, é descrita como um 'novo aplicativo baseado em texto do Instagram para conversas'. A Meta, proprietária do Instagram e do Facebook, estaria realizando reuniões secretas com criadores de conteúdo para debater detalhes do projeto.





Os usuários poderão acessar o aplicativo com suas credenciais do Instagram, transferindo automaticamente nome de usuário, biografia e seguidores. A sincronização com o Instagram também inclui contas bloqueadas e palavras ocultas.





O novo app permitirá adicionar links, imagens e vídeos de até 5 minutos às postagens e será compatível com outras plataformas, como o Mastodon, possibilitando interação entre os perfis dessas redes. Até o momento, não há um plano de monetização definido.