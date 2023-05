Google combate imagens falsas geradas por IA com marcações invisíveis

442

Anúncio foi feito durante o Google I/O, evento que ocorreu no início de maio deste ano. (foto: Josh Edelson/AFP)

A Inteligência Artificial (IA) tem gerado polêmica, especialmente quando se trata de manipulação de imagens no ambiente digital. Recentemente, uma imagem do papa Francisco usando uma jaqueta estilosa gerada pelo serviço de IA Midjourney viralizou e enganou muitas pessoas.



Para combater a disseminação de imagens falsas, o Google revelou no início do mês, durante o evento Google I/O, que implementará marcações invisíveis nas imagens geradas por seus modelos de IA.





A mensagem exibida será: 'Imagem autorrotulada como gerada por IA'. Esses avisos só serão visíveis por meio de softwares, como a Pesquisa do Google, que inicialmente estará disponível apenas em inglês nos Estados Unidos.



A empresa também pretende fornecer informações adicionais sobre todas as imagens em seus resultados de busca para ajudar a evitar enganos.





A iniciativa do Google representa o esforço mais significativo de uma grande empresa de tecnologia para rotular e classificar a produção de IA generativa. A expectativa é que a ferramenta seja adotada por concorrentes e se torne global, já que a propagação de fake news é uma preocupação mundial. Empresas como Midjourney, Shutterstock e outras devem lançar suas próprias marcações nos próximos meses.