Twitter etiqueta e oculta publicações potencialmente ofensivas ou nocivas

A postagem do dia 17 de abril apresenta vários modelos de etiquetas empregadas na atualização de hoje (foto: Reprodução/Twitter)

A conta oficial @TwitterSafety, responsável por comunicar medidas de segurança na rede social, postou nesta quarta-feira (24/4) que as novas legendas e etiquetas para publicações potencialmente ofensivas, nocivas e violentas estão operantes no site.

Segundo o anúncio feito no dia 17, o intuito da ferramenta é uma maior transparência das ações da companhia para com seus usuários. Antes da medida, publicações que poderiam violar regras do site já tinham seu alcance reduzido pelo sistema. Com a atualização, agora essa decisão é comunicada e alguns conteúdos só podem ser acessados após confirmada a intenção de os ver.

A postagem do Twitter realizada hoje destaca que existe diferença nas atitudes de colocar barras sob postagens, exclusão, censura e ocultação de publicações, apesar de não deixar muitas explicações sobre como essas atitudes se diferem.

Na anterior, a empresa diz buscar métodos que não se resumem ao “deixar ou derrubar” e destacam sua posição de apoiar a liberdade de expressão, mas não de alcance - ou seja, pode-se dizer o que quiser, mas nem todos precisam ter acesso ao conteúdo.