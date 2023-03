Gmail e Google Docs terão ferramenta de IA aos moldes do ChatGPT

Usuários do Gmail e do Google Docs terão a possibilidade de usar ferramenta aos moldes do ChatGPT (foto: Divulgação/Pixabay)

Quem usa Google Docs e Gmail poderá recorrer à inteligência artificial para gerar e resumir textos, de acordo com anúncio do Google desta terça-feira (14). Os usuários poderão dar diretrizes de assunto e estilo do texto para receber um rascunho, aos moldes de como funciona o ChatGPT - robô capaz de responder a pedidos feitos em linguagem natural, desenvolvido pela OpenAI

O gigante das buscas pretende levar essa opção às suas ferramentas de planilha, slides, chat e videoconferência. Apenas um grupo de testadores de Inglaterra e Estados Unidos selecionados pela empresa começaram a ter acesso às novidades nesta terça, segundo o comunicado.

O Google divulgou essa atualização na esteira da popularidade do robô da OpenAI e outros novos recursos de inteligência artificial generativa - tecnologia capaz de produzir textos, imagens e vídeos a partir de comandos simples.

"Agora, tanto no Gmail como no Google Docs, o usuário pode simplesmente digitar um assunto que gostaria de escrever a respeito e um rascunho será gerado instantaneamente. A partir desse rascunho, o usuário pode elaborar ou abreviar a mensagem, além de ajustar o tom", diz a empresa, em comunicado.

Também será possível pedir para reescrever, editar e resumir textos, assim como no ChatGPT.

Um vídeo divulgado pelo Google no Twitter indica que os novos recursos de inteligência artificial serão capazes de gerar imagem, áudio, texto, códigos de programação e vídeo. Isso permitiria, por exemplo, produzir slides interativos sem conhecimento técnico prévio.

Nesta terça-feira, a startup Midjourney, responsável por desenvolver uma plataforma que gera textos a partir de imagem, anunciou que escolheu a infraestrutura do Google para hospedar seus programas. Em contrapartida, a startup cedeu a big tech propriedade intelectual. Isso permitirá ao gigante das buscas acelerar o desenvolvimento de seu modelo de IA generativa (capaz de criar conteúdo).

O Google ainda anunciou uma ferramenta para desenvolver aplicativos com inteligência artificial, chamada Generative AI App Builder. Segundo o comunicado da empresa, esse recurso permitirá que as organizações criem as próprias interfaces de bate-papo com inteligência artificial e assistentes digitais.