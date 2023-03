Chat GPT: evento em BH terá palestras para fãs de tecnologia

Os fãs do mundo virtual já podem se inscrever para a quinta edição do 'Tech Week Experience' (foto: Pixabay/Reprodução) A tecnologia está moldando cada dia mais a vida das pessoas, se tornou fundamental para o cotidiano social, e a cada ano que passa é de maior interesse da sociedade entender sobre este ramo. Só em 2022, por exemplo, foram criadas mais 30 mil vagas no setor de Tecnologia da Informação (TI), como mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O primeiro dia de evento (7/3) será realizado em Belo Horizonte, na Casa Una, no Bairro de Lourdes. No bate-papo, estarão as Big Techs Microsoft e IBM, discutindo o tema: “Como a Inteligência Artificial vai impactar o Mundo nos próximos anos?”.

Serão abordados o Chat GPT e a Inteligência Artificial (IA), ferramentas que estão cada vez mais ganhando espaço. Para quem não puder comparecer presencialmente, o evento será transmitido ao vivo no canal oficial da Ânima, no YouTube

O objetivo da organização é reunir mais de 18 mil pessoas em três dias, além de promover a educação, por meio de experiências na área da tecnologia sobre o que há de mais inovador no mercado de trabalho, e possibilitar um encontro com profissionais e práticas tecnológicas do setor.

“Os participantes terão a oportunidade de aprimorar o que é ensinado em sala de aula com profissionais que são referência no mercado, que a cada ano emprega mais pessoas no Brasil e tem ampla margem de crescimento nos próximos anos”, destaca Felipe Frosi, Gestor da Área de TI & Computação da nima Educação.

O evento contará com atividades presenciais e on-line, totalmente gratuitas e incluirá palestras, desafios, prêmios e oficinas variadas. As inscrições estão disponíveis

Serviço

Evento: Tech Week Experience

Data: 07/03

Horário: 19h00

Local: Casa Una

Formato: Presencial, com transmissão pelo YouTube

Endereço: Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes