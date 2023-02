Fotógrafo captura 'rosto humano' em onda de mar em ressaca

Ian Sproat disse que sempre busca formas reconhecíveis nas ondas (foto: Ian Sproat)

Um fotógrafo ficou surpreso ao capturar a forma de um rosto humano em uma onda quebrando em um farol na costa do Reino Unido.

Ian Sproat, de 41 anos, tirou cerca de 4 mil fotos durante uma sessão de 12 horas no Roker Pier, em Sunderland, no último sábado (25/02).

Ele disse que ficou maravilhado ao se deparar com o "rosto".

"Eu só pensei: que diabos é isso?"

Eletricista, ele começou a fotografar há dois anos como uma forma de lidar com os problemas de saúde mental causados %u200B%u200Bpelo lockdown imposto pela pandemia de covid-19.

Sproat contou que sua paixão era capturar formas reconhecíveis formadas pelas ondas e pela paisagem marítima — ele custou a acreditar quando se deparou com a forma de um rosto humano de perfil ao analisar as imagens.

Ian Sproat tirou cerca de 4 mil fotos na cidade portuária de Sunderland no sábado (foto: Ian Sproat)

A foto gerou uma grande repercussão quando Sproat a compartilhou em sua página do Instagram com a seguinte legenda: "Seria a deusa das águas Anfitrite ou nossa amada e finada Rainha Elizabeth?"

Ele disse à BBC que não era a melhor imagem em termos de composição, mas ficou encantado com ela.

E contou que a fotografia entrou na sua vida como um hobby:

"Eu realmente tive dificuldade com o lockdown, me atingiu com força, e fiquei muito estressado com meus negócios."

"Eu precisava de algo em que pudesse encontrar minha paz, e descobri isso com a fotografia, porque você está simplesmente no momento e desliga sua mente de todo o resto."

"Todo dia é um desafio, e se você não conseguir a foto, você sabe que sempre haverá amanhã para tentar novamente."

"Mudou minha vida, sou uma pessoa diferente agora."