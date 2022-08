Anatel faz consulta pública para padronizar carregadores de celular

Cabo de carregador de celular com entrada USB-C (foto: Reprodução/Unsplash)

Uma consulta pública da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que trata da padronização do carregamento de celulares no Brasil está aberta até o dia 26 de agosto. A consulta vai definir requisitos técnicos para padronizar telefones celulares e carregadores no padrão USB-C.

A pesquisa teve início em 26 de julho e vai até 26 de agosto. Qualquer cidadão pode participar acessando o site do Participa Anatel, que permite a participação social nos serviços que a Anatel regulamenta.

Segundo a agência, a consulta é baseada em um projeto do parlamento europeu que definiu requisitos para harmonização do carregamento de equipamentos como telefones celulares baseada no padrão USB tipo C. O modelo foi escolhido por ser utilizado pela maioria dos fabricantes globais e possuir normatização internacionalmente reconhecida. O congresso dos Estados Unidos também tem proposta semelhante.



A proposta prevê que tanto os celulares quanto os acessórios (cabos) de carregamento estejam padronizados no USB-C, que é o formato mais comum em novos aparelhos. Além do carregamento via cabo USB-C, a regulamentação que está disponível para consulta define a potência, tensão e correntes dos cabos.

De acordo com a Anatel, a padronização tem o objetivo de contribuir para a homogeneização da oferta de produtos que se carregam via cabo, a conveniência dos consumidores e possivelmente reduzir resíduos eletrônicos, para que os usuários possam reaproveitar seus antigos carregadores quando trocarem de celular.



Para participar, acesse o site do Participa Anatel e busque a Consulta Pública nº 45.