Senna vira assunto nas redes, mas não é o Ayrton

Piloto e personagem de game dividem o mesmo nome; coincidência causou comoção no Twitter nesta terça-feira (foto: Jean-Loup Gautreau-Pascal Pavani/AFP e Riot/Divulgação)

O termo Senna gerou comoção nas redes sociais nesta terça-feira (12/4), entre uma faixa etária específica: os jovens nascidos entre 2000 e 2010. A repercussão do nome de um dos maiores pilotos da história confundiu gerações anteriores, mas o mal entendido inicial logo foi esclarecido. As mais de 13 mil citações no Twitter não eram sobre Ayrton Senna, mas sim sobre um jogo bastante popular.