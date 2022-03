Superiates: como são os palácios flutuantes de oligarcas russos e outros bilionários?

Eclipse, ligado a Roman Abramovich, está atualmente ancorado em resort na Turquia livre de sanções (foto: Reuters)

Vários superiates pertencentes a oligarcas russos foram apreendidos ou em breve poderão ser, mas os amigos bilionários de Putin não são os únicos que desfrutam desse luxo. Mas o que exatamente é um superiate?

Imagine-se olhando para o pôr do sol, longe de qualquer litoral, com nada além do mar à sua frente... E um vasto deck atrás de você com um helicóptero, um campo de golfe e uma piscina privativa, juntamente com restaurante de comida de qualidade disponível sempre que você sentir vontade de comer.

Este é apenas um vislumbre do que os bilionários podem desfrutar a bordo de seus superiates.

Esse estilo de vida marinho luxuoso está suspenso para vários oligarcas russos sancionados cujos superiates foram apreendidos ou em breve poderão ser.

Acredita-se que existam cerca de 10.000 superiates no mundo e, embora ouçamos principalmente sobre navios ligados à Rússia, outros proprietários variam de membros da realeza do Golfo a magnatas americanos.

Mas o que diferencia um iate de um superiate?

Não há uma resposta simples para isso - o termo é em grande parte uma referência aos iates mais caros, mais luxuosos e maiores, que normalmente são feitos sob medida e tripulados profissionalmente.

A Costa Azul, na França, é um destino frequente para muitos superiates (foto: Getty Images)

Tecnicamente falando, o alcance tradicional dado para comprimentos de superiates é entre cerca de 80 pés (24 metros) e 590 pés (180 metros). Quanto maiores os barcos, maiores os termos para descrevê-los - alguns agora falam de megaiates e gigaiates.

O preço dos superiates varia de centenas de milhões a mais de um bilhão de dólares americanos.

Esses palácios flutuantes oferecem uma experiência de lazer única e total privacidade longe de olhares indiscretos, o que os torna desejáveis para os ricos e famosos que não querem se expor.

O maior superiate do mundo

Desde 2013, o recorde do maior superiate privado do mundo pertence a uma embarcação de 180 metros chamada Azzam. A embarcação de pesquisa e expedição REV Ocean, lançada em 2019, tem três metros de comprimento, mas seu objetivo principal não é recreação ou esportes.

Solaris, superiate em imagem de março deste ano (foto: Reuters)

O proprietário da Azzam é o presidente dos Emirados Árabes Unidos e emir de Abu Dhabi Sheikh Khalifa bin Zayed al Nahyan. Seu preço estimado de construção é de US$ 600 milhões.

De acordo com o provedor de dados MarineTraffic, atualmente está ancorado no Golfo Pérsico.

A construção pode acomodar até 36 convidados com muito conforto e ter uma tripulação de cerca de 80 pessoas a bordo.

A planta interior e o mobiliário do iate são mantidos em sigilo, mas um salão principal em plano aberto de 29 metros de comprimento, uma piscina, um cinema, uma academia e dois helipontos são algumas das características conhecidas.

Scheherazade foi ligada ao presidente Putin pelo crítico do Kremlin Alexei Navalny (foto: Reuters)

Superiate mais caro

Com um custo de desenvolvimento estimado em mais de um bilhão de dólares e um preço estimado de US$ 700 milhões, o Eclipse, ligado ao oligarca russo Roman Abramovich, é atualmente considerado o iate mais caro do mundo.

Eclipse conta com uma boate, salão de beleza, piscina e academia, mas também é conhecido pela sua segurança. Ele está equipado com um submarino, três helicópteros e um sistema de defesa antimísseis a bordo.

Eclipse também é supostamente um iate à prova de paparazzi. De acordo com várias reportagens de revistas de iates, o navio tecnologicamente avançado possui um sistema que detecta o uso de câmeras digitais e atua como um 'escudo de laser' para interromper possíveis fotos com a ajuda de luzes infravermelhas.

Ele está atualmente ancorado em um dos destinos de férias mais populares da Turquia, Marmaris.

O superiate de US$ 600 milhões vinculado a Abramovich, My Solaris (também ancorado na Turquia, em Bodrum) é mais um refúgio de luxo e, como o Eclipse, possui um sistema de detecção de mísseis controlado por radar, janelas à prova de balas e proteção blindada. Além disso, há um clube de praia ao ar livre.

Maior piscina em um superiate?

Outros superiates grandes e caros de destaque incluem o Dubai de 162 metros de US$ 400 milhões, de propriedade do xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante de Dubai, e o Dilbar de propriedade do sancionado uzbeque nascido Alisher Usmanov.

Não está claro se o Dilbar foi apreendido, mas os registros de dados de tráfego marítimo mostram que ele está ancorado em Hamburgo.

Dilbar é considerado um dos maiores superiates em volume. Ela apresenta maiores espaços de entretenimento e recreação em comparação com muitos outros e inclui uma piscina de 25 metros, uma das maiores piscinas já instaladas em um iate.

Ator Leonardo DiCaprio foi criticado por embarcar em superiate (foto: Reuters)

A Scheherazade de Putin?

Outro superiate grande e caro é o Scheherazade. O dissidente russo Alexei Navalny associou o superiate ao presidente russo, Vladimir Putin. Ancorado na cidade italiana de Marina di Carrara, a propriedade do iate está sendo examinada por autoridades americanas.

Falando ao New York Times, o capitão britânico do navio negou qualquer ligação com Putin, dizendo: "Eu nunca o vi e não o conheço". Alguns relatos afirmam que seu dono vive no Oriente Médio.

De acordo com revistas e sites de iates, Scheherazade tem 140 metros de comprimento e vale cerca de US$ 700 milhões.

Diz-se que o navio misterioso possui um heliporto, uma grande piscina, um cinema, áreas de entretenimento e um "sistema de colisão de drones".

Celebridades a bordo

Férias em iates são fugas comuns para muitas celebridades. Um destino frequente para muitos é o Rising Sun, um superiate de propriedade do magnata da mídia americano David Geffen.

O superiate de 138 metros de comprimento custou mais de US$ 200 milhões para ser construído.

De acordo com a American W Magazine, os convidados do superiate incluem Julia Roberts, Oprah Winfrey e Steven Spielberg.

O superiate tem uma adega, uma quadra de basquete e um cinema. Registros de dados de tráfego marítimo mostram que ele está atualmente ancorado no Mar do Caribe.

Outro superiate que ganhou as manchetes em 2014 foi o A+, anteriormente conhecido como Topaz. A polêmica envolveu os convidados da embarcação: o ator e ativista climático americano Leonardo DiCaprio e seus amigos.

Valendo mais de US $ 500 milhões e 145 metros de comprimento, o superiate é supostamente de propriedade de outro político dos Emirados e bilionário real, Mansour bin Zayed al Nahyan.

Poucos detalhes estão disponíveis abertamente sobre este iate, mas ele está equipado com recursos de luxo, como piscina, helipontos e jacuzzi.

Quando o eco-consciente DiCaprio alugou este superiate em 2014, provocou críticas em torno da contradição entre seu ativismo e a emissão de carbono do iate.

De acordo com o site de notícias ambientais Ecowatch, os ativistas estimam que um superiate (com tripulação permanente, heliponto, submarinos e piscinas) emite cerca de 7.020 toneladas de dióxido de carbono por ano - tanto quanto cerca de 1.500 carros familiares típicos.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!