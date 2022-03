O WhatsApp acabou entrando nos Trend Topics do Twitter por excluir números associados à versão GB (foto: Pixabay)

O aplicativo de mensagens WhatsApp baniu na noite dessa segunda-feira (21) as contas de usuários do aplicativo paralelo, WhatsApp GB. A versão é um modelo não oficial que oferece funções além da versão original, algumas não permitidas, tais como:



Deixar o ícone do aplicativo transparente

Retirar o “online”

Enviar arquivos de áudio de até 100MB

Ver status excluídos e mensagens apagadas

Para quem tem mais de um número de telefone no mesmo celular, é possível cadastrar todos para usar simultaneamente

Agendar o envio de uma mensagem

Permite fazer o download do status diretamente no celular

O aplicativo acabou entrando nos Trend Topics do Twitter por excluir números associados à versão GB.

Whatsapp baniu uma galera do Whatsapp GB hoje mas até agora estou de pé



O diabo trabalha mas Deus eh o dono da firma pic.twitter.com/VOzNfy9GSy %u2014 %u2620%u2020%u2629%u2625%u271E%u047C %uD835%uDC8E%uD835%uDC82%uD835%uDC93%uD835%uDC84%uD835%uDC86%uD835%uDC8D%uD835%uDC90 %u2620%u2020%u2629%u2625%u271E%u047C (@COLAPSITA) March 21, 2022

tô muito triste vendo todo mundo que tem Whatsapp GB ter o número banido, muito %uD83E%uDD73%uD83E%uDD73%uD83E%uDD29%uD83E%uDD29%uD83E%uDD29%uD83E%uDD73%uD83E%uDD73 %u2014 dangí (@eudangi) March 21, 2022

Como recuperar a conta?

Na grande maioria dos casos, o bloqueio é temporário, com duração de 24 horas. Basta o usuário esperar o cronômetro zerar. O WhatsApp não conseguiu banir todas as contas, então algumas pessoas ainda têm a chance de usar o aplicativo oficial, seguindo estes passos:



No WhatsApp GB, vá em Mais opções > Conversas > Backup de conversas e inicie a transferência; Logo após, no seu celular, abra Configurações > Armazenamento > Arquivos; Procure pela pasta do WhatsApp GB, pressione e segure para selecioná-la; No canto superior direito, toque em Mais > Renomear e renomeie a pasta para "WhatsApp"; Baixe o app oficial do WhatsApp; Verifique seu número de telefone; Deve surgir uma tela que informará sobre um backup encontrado. Toque em Restaurar > Próximo; O WhatsApp informou em nota que este banimento inicial funciona como um aviso prévio. Em breve, a Meta pode acabar realizando uma ação oficial.

O que é e como funciona o WhatsApp GB

O WhatsApp GB funciona através de um arquivo APK, que deve ser instalado manualmente, pois como não é oficial, não é ofertado em lojas de aplicativos Android nem iOs.



Assim que o usuário escolhe baixar a versão paralela, ele já está correndo risco de perder sua conta original, pois os termos de serviço são totalmente violados.



Além do risco de perder o acesso ao WhatsApp original, o download do arquivo APK pode vir com vírus bem fortes, capazes de desconfigurar todo o aparelho móvel do usuário.



A privacidade das contas também não poderá mais ser garantida, tendo em vista que qualquer um poderá acessar e vazar os dados contidos nas contas do WhatsApp GB.

Em nota, o WhatsApp esclareceu que o aplicativo só possui duas versões oficiais: WhatsApp Messenger (para uso pessoal ) e WhatsApp Business (para negócios e empreendimentos).



Qualquer versão além dessas não são oficiais. Elas foram desenvolvidas por terceiros e, por isso, violam todas as regras e Termos de Serviço do aplicativo.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte