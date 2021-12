Atualização do WhatsApp permite ouvir áudio antes de enviar

Nova funcionalidade do Whatsapp permitirá diminuir as chances de cometer gafes ou erros na hora de enviar áudios (foto: Talita de Souza/CB) Quem nunca enviou uma mensagem de áudio no WhatsApp e só depois percebeu que o conteúdo estava com um erro ou, até mesmo, se arrependeu de fazer a gravação? Uma nova funcionalidade disponibilizada pelo aplicativo de Mark Zuckerberg pode ajudar a evitar essas situações: agora, é possível pausar um áudio e ouvi-lo antes de enviá-lo ao destinatário. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (14/12) e já está disponível para algumas pessoas.









A partir daí, o áudio será gravado, enquanto os ícones de lixeira - para excluir o áudio - e o ícone de pausa - uma bola dentro de um círculo - ficam disponíveis para o usuário. É este último símbolo que, ao ser acionado, irá pausar o áudio e permitir que a gravação seja ouvida antes de ser enviada.





A funcionalidade está disponível para algumas pessoas, mas é comum que demore alguns dias para que o aplicativo seja atualizado para todos os usuários. Veja o passo a passo e um vídeo explicativo sobre como usar a nova função abaixo.





Passo a passo para gravar, pausar e ouvir o áudio antes de enviá-lo:





1. Na conversa que quer enviar a mensagem em áudio, toque no ícone de microfone, no canto direito da tela e deslize-o para cima;





2. Ao ver o ícone de um cadeado, solte o dedo da tela e comece a dizer a mensagem que deseja enviar. Não é necessário ficar apertando o ícone;





3. Se o seu aplicativo já estiver atualizado, um bola dentro de um círculo, que forma o ícone de "pausa", aparecerá no meio do espaço de gravação, entre a lixeira, localizada no canto esquerdo, e a seta de envio, no canto direito.





4. Para ouvir o áudio gravado, basta apertar esse ícone. O áudio será carregado e você poderá clicar no ícone de reproduzir para ouvir a gravação.





5. Caso queira descartar a mensagem, clique na lixeira. Se quiser enviar, clique na seta azul.