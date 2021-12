WhatsApp: administradores de grupos vão poder apagar qualquer mensagem

Whatsapp será atualizado nos próximos dias (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO) O Whatsapp está desenvolvendo uma ferramenta que vai permitir que os administradores de grupos deletem mensagens enviadas por qualquer membro.

De acordo com o site WABetaInfo, a nova versão de testes do aplicativo para Android expande o alcance do recurso "Excluir mensagem para todos".

Agora, com a nova função, os administradores poderão excluir qualquer mensagem enviada por qualquer membro de um grupo, impedindo que os outros participantes não vejam a mensagem enviada.

Até o momento, apenas os próprios autores das mensagens podiam excluí-las da plataforma.

A novidade está em fase de desenvolvimento e por isso ainda não está disponível em todos os celulares.