WhatsApp não será mais compatível com versões antigas de celulares Android

Os sistemas Android 4.1 ou acima, iOS 10 e outros modelos com KaiOS 2.5.1 terão o aplicativo funcionando normalmente (foto: Reprodução)

O WhatsApp não terá compatibilidade com as versões antigas do sistema operacional de celulares Android. A empresa publicou uma mensagem informando que “a partir do dia 1º de novembro de 2021, o WhatsApp não será mais compatível com aparelhos Android com o sistema operacional 4.0.4 e versões anteriores”.

Para não ter o aplicativo removido do telefone é preciso atualizar o sistema operacional do celular ou transferir a conta para aparelhos que possuam compatibilidade com o WhatsApp. Dentro do próprio aplicativo é possível fazer odo histórico de mensagens.

Os sistemas Android 4.1 ou acima, iOS 10 e outros modelos com KaiOS 2.5.1 terão o aplicativo funcionando de forma normal.

Última atualização

Na última quarta-feira (27/10), a empresa de Mark Zuckerberg anunciou que já está liberada a última atualização do aplicativo para o sistema iOS. O update de número 2.21.20.20 conta com cinco novos recursos para os usuários:

Atalho de ligação: o usuário poderá entrar em ligações de grupo que estão em andamento diretamente dos grupos do WhatsApp. Para isso, é preciso clicar no botão “Entrar” durante uma ligação; Personalizar conta: os balões de conversa, cores e papéis de parede poderão ser personalizados da forma que o usuário preferir; Pré-visualização de links: terá mais detalhes e imagens maiores; Compartilhamento de mídias: é possível silenciar um vídeo e confirmar o tamanho antes de compartilhá-lo; Pesquisa de figurinhas: está disponibilizada a pesquisa de figurinhas e inclusão de figurinhas nos arquivos de mídia dos usuários e atualizações de status.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte