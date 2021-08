Google investirá 1bi de euros na computação em nuvem e em energias verdes

(foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

A gigante americana Google vai investir 1 bilhão de euros (1,18 bilhão de dólares) na Alemanha em infraestruturas de computação em nuvem para armazenar dados e na energia renovável necessária para que funcione."Na Alemanha (...), até 2030, os investimentos em infraestrutura digital e energia limpa chegarão a 1 bilhão de euros", anunciou o grupo em comunicado nesta terça-feira (31/8).A gigante quer expandir seu centro de nuvem localizado em Hanau, na região de Frankfurt (oeste), que já possui 10.000 m2.O Google também quer criar uma nova unidade de armazenamento de dados em Brandenburg, a região ao redor de Berlim.O grupo investirá na Alemanha em infraestruturas de energias renováveis "solar e eólica" para alimentar 80% da sua exploração."É um passo importante para alcançar nossa meta de descarbonização até 2030", disse.Para isso, fará parceria com a subsidiária alemã do grupo francês Engie, que entregará um total de "140 megawatts" de energia verde.O armazenamento de dados digitais usando essas nuvens é altamente criticado, especialmente porque consome grande quantidade de energia. O governo alemão saudou a decisão do Google, um "sinal forte" de acordo com o ministro da Economia, Peter Altmaier.Por enquanto, a gigante digital possui quatro fábricas na Alemanha (Berlim, Frankfurt, Hamburgo e Munique) e emprega 2.500 pessoas.