Xiaomi lança modelos Mi 10T e Mi 10T Pro por valores entre R$ 5,5 mil e 7 mil

(foto: Xiaomi/Divulgação) aparelhos da Xiaomi, os Mi 10T e Mi 10T Pro, ainda não tinham sido disponibilizados no Brasil. O lançamento oficial se deu na manhã desta quinta-feira (12/11) em vídeo transmitido nas redes sociais. Com preços mais salgado que os demais modelos da marca, conhecida por sua vantajosa relação custo-benefício, os modelos chegam ao mercado brasileiro custando R$ 5.499 (Mi 10T, com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento) e R$ 6.999 (Mi 10T Pro, com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento). Lançado mundialmente em setembro, os novosda Xiaomi, os Mi 10T e Mi 10T Pro, ainda não tinham sido disponibilizados no Brasil. O lançamento oficial se deu na manhã desta quinta-feira (12/11) em vídeo transmitido nas redes sociais. Com preços mais salgado que os demais modelos da marca, conhecida por sua vantajosa relação custo-benefício, os modelos chegam ao mercado brasileiro custando R$ 5.499 (Mi 10T, com 6GB de RAM e 128GB de) e R$ 6.999 (Mi 10T Pro, com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento).





20:45 - 28/10/2020 Procon de São Paulo notifica Apple pela venda de iPhones sem carregador operações da Xiaomi no Brasil, Luciano Barbosa, sobre a chamada "internet das coisas", que tende a conectar de celulares a lâmpadas e que, em breve, permitirá controlar toda a sua casa remotamente. "Usamos de inteligência artificial para liberar a sua criatividade", continua, trabalhando o mote de lançamento do produto, que é o de expressão artística e criativa dos usuários. "Do Mi 1, lá atrás, há 10 anos, que estamos fazendo agora, com câmera de 8MP [...] e vindo agora com o Mi10T Pro, com 108MP". A empreitada marca o aniversário de 10 anos da marca, cuja linha principal tem agora 10 modelos. "São 271 milhões de dispositivos conectados de maneira inteligente para trazer benefícios", começou falando o head deda Xiaomi no Brasil, Luciano Barbosa, sobre a chamada "internet das coisas", que tende a conectar de celulares a lâmpadas e que, em breve, permitirá controlar toda a sua casa remotamente. "Usamos de inteligência artificial para liberar a sua", continua, trabalhando o mote de lançamento do produto, que é o de expressão artística e criativa dos usuários. "Do Mi 1, lá atrás, há 10 anos, que estamos fazendo agora, com câmera de 8MP [...] e vindo agora com o Mi10T Pro, com 108MP".





Para fazer valer o preço, a marca pensou em adequações simples de design, a exemplo da solução de desbloqueio por biometria na lateral do aparelho, em vez de na tela (dando adeus às manchas de impressão digital) e investiu pesado no quesito que é queridinho dos brasileiro: a câmera. Ambos filmam em 8K de resolução, com a diferença é que a linha 10T tem câmera de 64MB e a linha 10T Pro chega a impressionantes 108MB.





"Para entender os 108 MP, por exemplo, a gente está lá no estádio, eu faço uma baita foto, mostrando toda a arquibancada, a galera maluca lá, e aí já está um quadro super legal; só que com uma foto de 108MP, ela tem um tamanho tão grande, uma resolução ótima, que eu posso abrir a foto, vou dando zoom e pego você lá, desesperado, [...] isso te abre várias possibilidades; você pode fazer outro enquadramento, pode procurar outras pessoas ali no meio para fazer uma foto dentro da foto...", sintetiza o gerente de marketing Rodrigo Takasaki. A câmera ainda promete zoom com qualidade com ampliação de 100x.









Mais do que resolução a Xiami tenta tomar a dianteira da estética das redes sociais, ainda que insista em fazer a "linha Apple" de mostrar filmes/comerciais filmados inteiramente com o aparelho. Devem cair no gosto do usuário a função foto clones, que usa inteligência artificial para colocar o usuário várias vezes num mesmo cenário em poucos cliques e sem necessidade de estabilização extrema, e a função time burst em vídeos com timelapse - agora disponível também na câmera frontal. Além disso, é possível capturar imagens em 33MP simultaneamente ao uso da filmadora em 8K.





Grande diferencial qualitativo, que deve chamar as concorrentes para a briga, é a qualidade das imagens noturnas. Apostando na longa exposição, o aparelho traz as funções lightpainting, para brincar com luzes em situação de escuridão total, e quatro variações de exposições, inclusive uma especificamente para luzes do céu estrelado, com direito ao riscado do movimento de rotação da Terra, criando imagens impossíveis de serem concebidas a olho nu, mas que devem agradar a quem aprecia fotografia, vídeos e, claro, gifs.









Os aparelhos funcionam com Android 10 MIUI 12, têm display de 6,67 polegadas, na resolução 2340 x 1080, possuem conectividade Wi-fi, GPS e suporte bluetooth, multimídia e videoconferência. Suas dimensões são de 165,1 x 76,4 x 9,33mm e ele pesa 218 gramas, com tripla cobertura de vidro gorilla glass. A bateria promete segurar 123 horas de música ou 20h de vídeos ou 14h de jogos ativos.





A marca diz que os aparelhos podem ser comprados na loja virtual Mi.com em todos os estados, bem como em São Paulo, em lojas físicas ou via o aplicativo Rappi. O aparelho está disponível nas cores cinza Lunar Silva, preto Cosmic Black ou azul Aurora Blue.