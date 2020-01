Estagiário descobre planeta em terceiro dia de trabalho na Nasa

(foto: Reprodução/NASA) Wolf Cukier, de 17 anos, descobriu no seu terceiro dia de estágio de verão na agência espacial americana (Nasa), um planeta com dois sois, a 1.300 anos-luz da Terra. O jovem fazia parte de uma comissão para analisar dados de um satélite. , descobriu no seu terceiro dia denaum planeta com dois sois, a 1.300 anos-luz da. O jovem fazia parte de uma comissão para analisar dados de um satélite.









A missão do estagiário era analisar o Satélite de Pesquisa Exoplaneta em Transição (Tess) para estudar como duas estrelas se cruzaram e formariam um eclipse solar. O satélite tem quatro câmeras que registram um pedaço do espaço a cada 30 minutos, ao longo de 27 dias. Ele é conhecido informalmente como o “caçador de planetas”.





Os olhos do estagiário notaram, no entanto, algo incomum na órbita de duas estrelas que bloqueiam a luz, “encontrando” o planeta. A descoberta foi feita no meio do ano passado, mas só veio a público há poucos dias depois de ter passado por checagem no programa Eleanor.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz