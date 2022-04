Russo perde licença de piloto após gesto nazista em pódio

Artem Severiukhin fez um gesto nazista durante a cerimônia de premiação do Campeonato Europeu de Kart da Federação Internacional do Automobilismo (FIA

O adolescente russo de 15 anos, que fez um gesto nazista durante a cerimônia de premiação do Campeonato Europeu de Kart da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) teve a licença de piloto revogada pelo Automóvel Clube da Itália (ACI), órgão que comanda o esporte na Itália.

Artem Severiukhin corria pela Ward Racing e teve o contrato rescindido após o ocorrido durante o pódio do campeonato, que ocorreu em Portimão, Portugal no dia 10 de abril. O piloto também deve ser investigado pela FIA.

Em nota divulgada pela ACI, eles afirmam que a atitude do piloto foi "inqualificável" e "inaceitável". "Com seu gesto imprudente, Severyukhin demonstrou falta de respeito não apenas pelos valores universais que sempre inspiraram todo esporte, mas também pela humanidade, dignidade e convivência civil", diz o texto.

Assim, a licença dele foi revogada imediatamente e a ACI encaminhou à Justiça Desportiva para que outras medidas e sanções possam ser definidas ao atleta.

Paralimpíadas: o médico judeu que fugiu do nazismo e está por trás da origem do evento

Após o ocorrido, Artem fez um pedido de desculpas em seu Instagram. "Gostaria de me desculpar pelo que aconteceu ontem no Campeonato Europeu de Kart. De pé no pódio, descrevi um gesto que muitos perceberam como uma saudação nazista. Mas isso não é verdade - eu nunca apoiei o nazismo e considero um dos crimes mais terríveis contra a humanidade", disse.