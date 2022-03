Xerifão de novo na área

(foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO - 12/9/21)

Com a confirmação do retorno do zagueiro Junior Alonso, o técnico Antonio Mohamed ganha importante opção para a sequência da temporada, mas também precisará de muito jogo de cintura para contornar algumas situações. A primeira é definir quem vai sair do time para o paraguaio ser titular. Outra: quais dos sete estrangeiros vão ficar fora de partidas, pois em competições nacionais só é permitido relacionar cinco deles.

Nada disso, porém, preocupou a diretoria, que foi rápida para trazer Alonso de volta da Rússia. Depois de ser negociado com o Krasnodar-RUS por cerca de R$ 50 milhões, há menos de três meses, ele chega por empréstimo até o fim do ano. O acerto se restringiria a salários, uma vez que o contrato do jogador com o clube russo foi suspenso pela Fifa em função da invasão da Ucrânia pelo país vizinho.

El Turco passa a contar com sete zagueiros, pois já tinha Nathan Silva, Igor Rabello, Réver, Micael e Vítor Mendes, além do uruguaio Godín, contratado no início do ano. A expectativa era que a dupla principal contaria com Nathan Silva e Godín. Agora, o panorama deve se alterar. A aposta é que todos terão chance de jogar, pois, além do Campeonato Mineiro, o Galo disputará o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.

Em um ano e meio vestindo a camisa alvinegra, Alonso, de 29 anos, foi quase sempre titular. Foram 89 jogos, dois gols e os títulos do Brasileiro, Copa do Brasil e do Mineiro em 2021, além de ter participado da conquista do Estadual de 2020.

Líder, tem aprovação do retorno pelos companheiros e pode fazer sua reestreia ainda no Estadual. “A gente vinha acompanhando a situação do Junior Alonso desde o início da guerra. E tenho certeza de que estão todos felizes. Ele é um grande amigo e um jogador muito importante no ano que passou e que foi tão vitorioso”, disse o goleiro Rafael, que vem suprindo as ausências de Everson, como na vitória por 1 a 0 sobre o Democrata-GV, sábado, em Governador Valadares.

Para ele, a volta do “xerife” ajuda, mas o grupo, cuja base foi mantida, já vinha forte. “Nossa força é igual à do ano passado e com o mesmo nível técnico. Os primeiros jogos mostraram isso. E a equipe ainda vai evoluir muito. Mantivemos a nossa força. Acredito que vamos brigar por todos os títulos novamente.”

A principal mudança foi da comissão técnica, com a saída de Cuca. Assim, é natural que o time oscile, como ocorreu em derrota para a URT ou em vitórias apertadas, como diante do Pouso Alegre e o do Democrata. “Ajustes são sempre necessários. E o início do ano é sempre diferente do final. Ano passado, tivemos algumas dificuldades no começo. E os gramados também não estão ajudando fora de casa. Você precisa dar três toques na bola para dominá-la. Mas claro que podemos melhorar e vamos melhorar”, argumenta Rafael.

REAPRESENTAÇÃO Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético volta a campo contra a Caldense, sábado, pela 11ª rodada. Os times estão classificados às semifinais, assim como Cruzeiro e Athletic, com os últimos jogos servindo para definir as posições finais e, consequentemente, os confrontos no mata-mata. O Galo lidera, com três pontos de vantagem sobre o rival e a equipe de São João del-Rei e sete a mais que a de Poços de Caldas.

Teste negativo

Depois de se isolar em função da COVID-19, o atacante Hulk publicou resultado negativo para a doença. O jogador, porém, tem de seguir os protocolos e ficar ao menos até amanhã longe da Cidade do Galo. Desde sexta-feira, ele vem se exercitando em casa e diz estar se sentindo bem, o que aumenta a expectativa de volta aos treinos ainda nesta semana.

Mais um

O atacante Vargas teve confirmada a convocação para a Seleção Chilena que disputará mais duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, previstas para 24 e 29 de março. Com isso, se junta a Godín e a Guilherme Arana, chamados pelos técnicos de Uruguai e Brasil para os compromissos da competição. Os três desfalcarão o Galo nas semifinais do Mineiro.