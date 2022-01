Copa abre venda de ingressos com preço mais baixo

A venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 no Catar (que será realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro) começou ontem com preços inferiores aos praticados em edições anteriores, conforme anunciado pela Fifa em um comunicado.





Um sistema de sorteio permite aos candidatos a espectadores internacionais comprar tíquetes a um preço inicial de US$ 69 (cerca de R$ 375), que é um terço menor do que os que vigoravam na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. No entanto, o valor da entrada para a final pode chegar a US$ 1.607 (R$ 8.740). As vendas são feitas por meio do site www.fifa.com.





Os organizadores não anunciaram quantos espectadores serão admitidos nos estádios, num contexto de incerteza ligado à pandemia de COVID-19. Foram registradas até agora 630 mortes e 307.056 casos de coronavírus desde o início da pandemia no Catar. A cobertura de vacinação atingiu 78,3% da população local (cerca de 2,8 milhões), conforme monitoramento da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.





Moradores do Catar e trabalhadores migrantes, cujo tratamento tem sido motivo de polêmicas, podem adquirir ingressos por US$ 11.





As pessoas que se inscreverem agora para as diferentes ofertas, caso prefiram reservar para um jogo específico, acompanhar uma determinada seleção ou reservar para uma arena, participarão de um primeiro sorteio que será realizado em 8 de fevereiro. Os sorteados serão notificados antes de 8 de março.





O sorteio final dos jogos da primeira Copa do Mundo organizada em um país árabe está previsto para abril. A Fifa deu a entender em seu comunicado que ele poderá ocorrer no dia 1º daquele mês.





O Brasil é uma das seleções já classificadas para a competição (serão 32), assim como a Argentina entre os sul-americanos. País-sede, o Catar tem vaga garantida. Da Europa, estão confirmados até agora a França, atual campeã mundial, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, Croácia, Sérvia, Suíça e Holanda.