Polícia Federal investiga jogadores argentinos por falsidade ideológica

Emiliano Martínez (goleiro), Cristian Romero (13) e Giovani Lo Celso (20) entram como titulares da Argentina diante do Brasil (foto: (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP) )





Os jogadores Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso, da Seleção Argentina, são investigados pela Polícia Federal por falsidade ideológica após infringirem a lei sanitária brasileira quando desembarcaram no país, na última sexta-feira (3/9).









Eles tinham passado pelo Reino Unido, o que exigiria cumprimento de quarentena no Brasil. Mas, no documento, não informaram que estiveram na Inglaterra antes do jogo contra a Venezuela pelas Eliminatórias.

De acordo com a GloboNews, um inquérito foi aberto no domingo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmar que os quatro atletas argentinos prestaram informações falsas para as autoridades brasileiras sobre os locais onde eles haviam passado nos últimos dias antes de entrarem no país. Essa investigação é criminal porque há suspeita da prática de crime.

A investigação será conduzida pela delegacia da PF no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, local por onde a delegação argentina entrou no Brasil.

Os quatro jogadores também serão investigados por descumprimentos de medidas sanitárias em decorrência da pandemia, que é considerada uma infração administrativa.

De acordo com a Anvisa, os atletas e a comissão técnica da Argentina já tinham conhecimento prévio de que eles não poderiam ter ido ao estádio. Houve desobediência da AFA (Asociación de Fútbol Argentino) ao levar o quarteto para a Neo Química Arena.





Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso deixaram o Brasil junto com a delegação argentina na noite de domingo rumo a Buenos Aires, mas não foram deportados. Antes, os quatro foram ouvidos por autoridades.