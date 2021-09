Com Cáceres e Ventura, Cruzeiro divulga relacionados para enfrentar o Goiás

Lucas Ventura está à disposição de Luxemburgo (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) O técnico Vanderlei Luxemburgo convocou 22 jogadores no Cruzeiro para enfrentar o Goiás, às 21h30 de terça-feira, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B. Se vencer fora de casa, o time chegará a 28 pontos e subirá à 12ª posição, a melhor desde o início do campeonato.









Cáceres não joga desde 10 de julho, quando se machucou no empate por 3 a 3 com o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada da Série B. Duas semanas depois, Lucas Ventura sofreu lesão diante do Vila Nova-GO (0 a 0), em Goiânia, pela 14ª rodada.





A recuperação desses jogadores ocorre em um momento de baixas no time. Enquanto o lateral-direito Norberto trata um problema muscular na coxa direita, o volante Flávio recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o CRB, no último domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió.





Outras ausências são o atacante Marcelo Moreno, convocado à Seleção da Bolívia; o volante Ariel Cabral e o atacante Zé Eduardo, em preparação física; e o volante Henrique, o lateral-esquerdo Jean Victor, o zagueiro Rhodolfo e o atacante Keké - todos na fisioterapia.





O provável Cruzeiro para enfrentar o Goiás terá Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni; Bruno José, Wellington Nem e Thiago. A preparação da equipe será encerrada na tarde desta segunda-feira, às 16h, em atividade no estádio Antônio Accioly, do Atlético-GO.